Andorra la Vella cobrirà el 100% del salari dels empleats del comú de baixa

Andorra la VellaDurant la sessió de consell de comú d'Andorra la Vella ha rebut el vistiplau per unanimitat la proposta de modificació de l'ordinació de la funció pública que permet que el comú es continuï fent càrrec del pagament del 100% del complement en cas de baixes derivades d'accident laboral. La majoria ha decidit que el pagament es faci fins a finals d'any i també que el comú assumeixi el que correspongui de manera retroactiva des del dia que va deixar de fer-ho arran de l'informe del Tribunal de Comptes, en el qual s'informava que els pagaments eren indeguts. Canturri ha posat en relleu, en un primer moment, que malgrat estar a favor de la proposta s'abstindrien ja que els mancava l'informe de l'interventor. El cònsol ha demanat que aquest, que era present a la sala, expliqués per què no s'havia inclòs aquest informe, a la qual cosa ha respost que intervenció "no fa informes sobre aquesta matèria". Després d'escoltar l'argument, l'oposició ha votat a favor d'aquest punt.

González ha manifestat, en declaracions posteriors als mitjans de comunicació, que ja han parlat amb el sindicat de treballadors, el Sitca, i amb empleats comunals i a partir del mes de setembre es començaran les converses per veure "a partir del 2025 quines altres accions fem" al voltant de l'asseguradora i també amb la mútua. De fet, ja s'ha avançat que de cara a l'any que ve el comú contractarà mitjançant concurs públic una asseguradora que gestioni aquests complements i s'oferirà al personal del comú diverses opcions de cobertura, tant de les baixes per malaltia laboral com les relatives a altres tipus, estudiant diverses opcions i veient diferents formes de copagament.