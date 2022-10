Andorra la Vella només posarà enllumenat de Nadal a les zones comercials, les artèries principals i al Poblet de Nadal

Malgrat el consum de l'enllumenat de Nadal a la parròquia d'Andorra la Vella és "poc" ja que és led de baix consum el comú ha pres la decisió que aquest any es reduirà "considerablement" la il·luminació i només es posaran llums a les zones comercials, les artèries principals i al Poblet de Nadal. Així ho ha anunciat la cònsol major, Conxita Marsol, que ha refermat d'aquesta manera el compromís de la parròquia de treballar per reduir el consum d'energia.

Marsol ha recordat que des de fa unes setmanes els comuns treballen amb el Govern un acord per reduir el consum energètic i ha afegit que la setmana que ve el document podria estar tancat amb el compromís de les corporacions de fer esforços per aconseguir baixar la despesa. L'objectiu és un 30%, tal com marca l'acord entre institucions, i des d'Andorra la Vella es recorda que des del 2016 s'ha fet un esforç molt important per aconseguir que el 97% de l'enllumenat públic sigui LED amb la qual cosa "del que gastàvem l'any 2016 ara gastem deu vegades menys", ha emfasitzat Marsol.

La cònsol major de la capital ha subratllat que l'acord que es treballa amb l'executiu és "una manifestació que tots estem per la qüestió d'estalviar energia" i cada comú intentarà reduir el consum. La cònsol ha recordat que la capital ha invertit 600.000 euros a fer l'enllumenat públic més eficient i ha assenyalat altres mesures preses recentment com que a l'avinguda Salou estigui tancat un fanal i dos oberts, igual que a l'avinguda Tarragona. A més, ha recordat que als edificis es controlarà la temperatura seguint les directrius que se segueixen a l'administració general.