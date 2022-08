Atreure visitants i dinamitzar el poble, l'objectiu del mercat artesanal d'Ordino

OrdinoEl mercat artesanal d'Ordino, que enguany s'ha celebrat a la plaça de la Closa, ha tingut un gran èxit de participació per part de les iniciatives artesanals del país. Ho ha manifestat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, qui ha apuntat que davant l'alt interès, des del comú han hagut de deixar algunes parades fora de la iniciativa per l'espai, tot i que l'esdeveniment compta amb una gran varietat d'estands, des de bijuteria, alimentació i vestit.

Serracanta ha indicat que aprofitant la bona evolució de la pandèmia i l'increment de visitants al país, enguany han decidit "fer més participatiu el mercat" amb la introducció del grup de titelles Galiot Teatre, que obre al públic familiar el món dels titelles amb més de 150 creacions, amb la voluntat d'aportar a la iniciativa una activitat complementària a la compra de productes. "Volem que les famílies no només vinguessin a comprar i que pels infants sigui carregós, motiu pel qual hem afegit una sèrie d'activitats perquè tinguin una distracció divertida, gaudeixin i es quedin una estona", ha dit.

El conseller també ha comentat que la voluntat de la corporació és atreure els turistes i visitants que transiten per la parròquia, "que són molts", perquè parin a veure el mercat i després vagin al poble "a activar el comerç local". Finalment, ha assenyalat que si la fira continua tenint èxit, es podria obrir la porta a fer-la al llarg de tota la vila, tot i que un dels punts forts de l'esdeveniment és el canvi d'ubicació per mostrar a la gent que "Ordino no només és el carrer major, sinó que tenim altres punts d'interès on poder fer activitats".