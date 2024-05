El BiciLab s'allarga una setmana pel Dia Internacional de la Bicicleta

Andorra la VellaLa commemoració per part del BiciLab Andorra del Dia internacional de la bicicleta agafa aquest any més volada i més enllà de la celebració centrada en dos dies s'ha preparat una programació que s'allarga una setmana, amb una quinzena d'accions pensades per a tots els públics i amb la qual es vol incidir en la museologia social, és a dir, en la idea del museu "com a lloc per crear teixit".

D'aquesta manera, tal com ha posat en relleu el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, "un dels reptes" que s'han marcat és que es percebi el museu de la bicicleta com "un espai on succeeixen coses" i que sigui una mena "de radar" de tot allò que passa al voltant de la bicicleta no només a Andorra sinó també als Pirineus. L'objectiu principal és que la gent es faci "seu" el museu i es creu que aquesta setmana pot ser "un primer pas" per aconseguir aquesta fita.

D'aquesta manera, el cap d'àrea del BiciLab Andorra, Eduard Tarrés, ha explicat que un dia "quedava curt" i que es va pensar que seria "idoni" programar nou dies de propostes que arrenquen aquest mateix dissabte i s'allarguen fins diumenge de l'altra setmana.

La programació cultural pivota al voltant de tres eixos com són la voluntat de fer que sigui una mena de "festa major de la bicicleta" en què s'incideixi en el "to festiu", tal com ha reivindicat Tarrés que ha refermat la voluntat de "treballar amb el públic local" i fer que el "museu no es quedi en quatre parets" sinó que tingui una projecció social. Per això, s'ha previst una programació "per a tots els públics i sensibilitats" que arrenca el dissabte 1 de juny amb la proposta 'Aprèn a rodar' (11 hores), que impulsa Mobilitat, però que a la que el BiciLab dona suport.

Quan acabi aquesta jornada dedicada a la sensibilització de l'ús de la bicicleta i especialment pensada per a infants de sis a onze anys hi haurà un espectacle infantil de malabarisme còmic a càrrec del professor Karoli (18 hores) . A dos quarts de cinc de la tarda tindrà lloc el cafè-tertúlia amb David Murias que parlarà de com la bicicleta ha influït en diversos camps. Ja diumenge (9.30 hores) hi ha previst una 'Social ride', de 31 i 47 quilòmetres, que anirà seguit d'un taller de mecànica.

Els actes continuaran dimarts 4 de juny amb una bicicletada cultural per descobrir la parròquia. Dimecres 5 està prevista la projecció de 'Ciao Pirla', l'odissea en bicicleta del cantant Óscar D'Aniello (Delafé y las flores azules), des de Barcelona fins a Milà per portar les cendres del seu pare al lloc on va néixer.

Ja dijous es farà un taller de mecànica per a infants i a les 20 hores tindrà lloc el segon cafè-tertúlia, en aquest cas a càrrec de Ludo Jolly per descobrir l'ultraciclisme. El divendres dia 7 es farà una classe magistral d''spinning'.

I el cap de setmana del 8 i 9 de juny arribaran "els plats forts" tal com ha comentat Tarrés. Així, dissabte 8 de juny, s'organitza el contacontes 'El cotxe que volia ser una bici'; el cafè-tertúlia 'El retorn a l'autenticitat' amb Ruben Pereiro, que aportarà consells i trucs per restaurar una bicicleta antiga; i una sessió de pòdcast en directe des del museu amb la participació dels programes 'El safareig', 'Tabac i sobrassada' i 'Fvck i lloc'.

La setmana de celebració al voltant de la bici es tancarà amb la pedalada popular per a tots els públics amb circuits de vuit, quatre i dos quilòmetres, de la mà de l'Aprèn a Rodar, i una sessió de 12 a 14 hores de jocs ciclistes a la plaça del Poble amb curses lentes, un campionat d'equilibri i una gimcana ciclista.

Tal com ha manifestat Tarrés, l'any passat es va comptar amb una assistència de 200 persones a la jornada de sensibilització 'Aprèn a rodar' i unes 250 bicicletes en la bicicletada, així que tenint en compte que la celebració l'any passat "no tenia l'amplitud" que té aquest any, les xifres han de ser molt superiors. Un cop es faci aquesta cita es valorarà la seva continuïtat, analitzant el retorn que pugui tenir.

El cònsol major ha manifestat, però, que compten que aquesta setmana es pugui consolidar en el calendari perquè ha reiterat que des del comú "creuen" en aquesta infraestructura i consideren que hi ha d'anar "passant coses" al llarg de l'any. De fet, en la voluntat que té el comú de potenciar aquest espai no hi ha la intenció de fer "canvis interns", ja que ha defensat que es tracta d'una infraestructura museística puntera, tal com s'ha demostrat en ser escollit un dels 50 millors museus europeus, però ha defensat que cal que la gent tingui present que és un espai on passen coses i que la se'l faci seu.