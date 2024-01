Canillo aposta pels mòduls prefabricats per allotjar els temporers

CanilloEl recentment nomenat nou cònsol de Canillo Jordi Alcobé no es desmarca de la línia marcada pel seu predecessor, Francesc Camp. Tal com informa RTVA, veu en els mòduls prefabricats de qualitat una possible solució a curt i mitjà termini per a poder allotjar la gran quantitat de temporers que arriben cada any. Consideren que s'han de buscar solucions tan imminents com sigui possible, i que aquesta pràctica seria una de les millors solucions per allotjar els treballadors de les estacions d'esquí.

No obstant això, Alcobé considera que també s'ha de buscar que Ensisa, gestors dels sectors de Soldeu, el Tarter i Canillo i accionista majoritària, tiri endavant la construcció dels seus propis edificis i donar d'aquesta manera resposta a la demanda que ells mateixos generen. Justifica la seva proposta recordant que ja gasten al voltant d'un milió d'euros per any pels lloguers, i que encara que construir els endeutaria, només en interessos podria acabar pagant menys. Són necessitats recurrents i estructurals, no puntuals, remarca també l'exministre.

Aquestes dues propostes faries que molts pisos quedessin alliberats per entrar al mercat residencial i normalitzar a poc a poc la disponibilitat i els preus.