Canillo imposa restriccions als motoristes estrangers per protegir les muntanyes

Andorra la VellaEl comú de Canillo ha decidit prendre mesures per reduir el trànsit rodat de vehicles de matrícula estrangera, especialment els motoristes. En una sessió de consell, s’ha anunciat la modificació d’una ordinació que obligarà aquests vehicles a registrar-se i prohibirà el trànsit rodat en molts camins de la parròquia.

Segons Jordi Alcobé, cònsol major de Canillo, l’objectiu és eliminar el turisme de motor a les muntanyes per protegir l’entorn i els excursionistes. Aquesta nova regulació, que forma part de l’ordinació del 2013, inclou una campanya informativa i la creació d’un registre per demanar permís de circulació. La prohibició afecta motos i totterrenys, excepte per a pagesos, veïns amb bordes a muntanya i serveis del comú. Altres activitats motoritzades requeriran una valoració del comú.

A més, s’ha anunciat que a l’agost es posarà en marxa el jumping del pont Tibetà, amb noves activitats com un sistema pendular amb corda i una tirolina sota el pont. El comú cobrarà un cànon del 5% a partir de 5.000 euros i del 15% a partir de 15.000 euros. Les obres de seguretat es preveuen enllestir al juliol. També s’ha facultat el cònsol per signar la candidatura 2029, amb l’esperança de tenir èxit el 4 de juny a Reykjavík.