El comú de la capital apunta a la bonança a la construcció per a explicar les dificultats per trobar personal de neteja

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella té a hores d'ara un total de quatre places vacants al departament d'Higiene per cobrir llocs de treball de neteja de la via pública. Les dificultats per trobar persones que vulguin ocupar aquestes places s'arrosseguen des de fa temps, però la bonança que està vivint el sector de la construcció ha agreujat aquesta mancança.

Així, des del comú consideren que el fet que la construcció estigui demandant molta mà d'obra fa que moltes persones apostin per aquest sector, ja que troben llocs de treball que els resulten més atractius i, per tant, descarten presentar-se als concursos per obtenir aquest lloc de treball.

Des de la corporació comunal destaquen que sistemàticament es treuen edictes per cobrir places, però que "malauradament" no s'hi presenten candidats.

Mentre no es cobreixen les places que falten la majoria ha decidit pagar una prima de 150 euros a 38 treballadors del servei de neteja pel "sobreesforç" que estan fent, ja que han de suplir la manca de treballadors, estant disponibles més hores. En aquest sentit, des del comú es posa en relleu que "han de fer un gran esforç", ja que la parròquia "està neta" malgrat que falten professionals i això, subratllen, és gràcies a la dedicació dels treballadors que actualment integren aquest servei.