El comú d'Andorra la Vella adjudica per 1,9 milions les obres del viaducte de Doctor Vilanova

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha adjudicat per 1,9 milions les obres al viaducte Doctor Vilanova en el tram comprès entre la plaça Rebés i el carrer Prat de la Creu, amb la previsió que els treballs puguin arrencar cap al mes d'octubre i s'allarguin durant nou mesos. Un primer concurs va quedar desert ja que només s'hi havia presentat una empresa que no complia els requisits demanats i ara hi han optat quatre companyies per fer una obra que es presenta complexa. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que és una obra que "cada vegada és més urgent" i ha justificat que es tira endavant ara malgrat l'increment del cost respecte del previst per aquest motiu.

I és que finalment els treballs han estat adjudicats per 500.000 euros més del previst, segons l’estimatiu que es va fer l’any passat, i per aquest motiu s'ha aprovat un plurianual de 509.000 euros per fer-hi front, perquè hi havia reservats 1,4 milions. Marsol ha explicat que això es deu a l’increment dels costos de materials i de la mà d’obra que viu el sector de la construcció. “Segurament no és el moment de fer l'administració (treballs) però una obra com aquesta és important i necessària perquè podrien passar tres mesos més però cada vegada hi haurà més limitacions”, ha assegurat, i ha afegit que veient l’estat en què es troba aquest vial “encara tindríem algun disgust”.

Es tracta d’uns treballs d’una certa complexitat ja que les bigues i les travesseres s’han fet malbé i s’han de canviar amb unes grues que treballaran des de dalt ja que hi ha la maquinària de refrigeració del Govern i no es poden posar a la part baixa del viaducte. S’aixecarà cadascun dels trams, és a dir, és com si es “desmuntés” el viaducte i es tornés a muntar. “És una obra tècnicament complicada” i durarà uns nou mesos a partir del mes d’octubre. Marsol reconeix que segurament al començament als conductors els costarà fer rutes alternatives però ha incidit que des del comú es faran esforços per informar els ciutadans. Reconeix que “no hi ha gaire més opcions” que Meritxell, Príncep Benlloch, Prat de la Creu i Tarragona i també ha incidit que el trànsit, quan són obres tan llargues, “per si sol es regula”. També ha manifestat que es mirarà si es pot fer un sentit únic a la parròquia tot i que ha reconegut que és “difícil”.

L’oposició ha votat a favor d’aquestes obres ja que tal com ha assenyalat la consellera de PS+I Dolors Carmona “és un tema de seguretat” si bé s’han “trobat la sorpresa que tenim gairebé un 40% més d'increment del cost d'aquestes obres; són obres molt tècniques i la situació del moment no ens ajuda”, ha manifestat. Ha afegit que per seguretat de tothom és “primordial” que es facin i més quan el comú disposa dels diners.