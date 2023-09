Una delegació xilena visita Ordino

OrdinoEls cònsols major i menor d'Ordino, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, respectivament, han rebut aquest dijous al matí al comú una delegació xilena formada pel cònsol adjunt del Consolat General de Xile a Barcelona, Juan Cristóbal Marín, i el gerent d'Àreas Silvestres Protegidas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Galgani Fonseca, que ha comparegut acompanyada pel cònsol honorari de Xile a Andorra, Fernando Bontempi.

Durant la visita, els membres de la delegació s'han interessat per diversos aspectes d'Ordino com ara el fet de saber com es compagina el turisme amb l'existència de la Reserva de la Biosfera o com funciona el sistema de governança de la parròquia amb relació al Govern. Tot això, amb la voluntat de replicar, en un futur, algunes de les experiències del Principat a Xile. "Si hi ha la voluntat de poder replicar temes per atreure turisme, és evident que es poden arribar a acords per molt diferents que siguin els dos sistemes de governança" ha assegurat Mortés, qui ha acordat mantenir una segona reunió amb els dos membres de la delegació de forma telemàtica.

En aquest sentit, Marín i Fonseca -qui han reconegut que la gestió de la parròquia és una inspiració per a ells-, han preguntat al cònsol sobre el repartiment de les competències polítiques quant al desenvolupament del turisme. En aquest sentit, Mortés ha remarcat que "ens complementem molt" i que "treballem molt units" malgrat les especificitats que té cada parròquia. Amb relació a aquest tema, el mandatari comunal també ha ressaltat la importància de la participació ciutadana en tots els processos.

Tot seguit, la delegació xilena ha gaudit d'una visita al mirador de Tristaina conduïda per membres del departament de Turisme de la parròquia. La cita de la delegació xilena a Ordino s'emmarca en una visita global a escala de país que estan duent a terme amb l'objectiu de conèixer en profunditat alguns dels projectes del Principat.