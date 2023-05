Deserts els concursos per a la passarel·la de la Dama de Gel i l'oficina de turisme de la capital

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha declarat deserts els concursos que havia convocat per a les reformes i adequació d'un local al carrer de la Vall que ha d'encabir una oficina d'informació turística i el pas elevat per a vianants que es vol fer a la zona de la rotonda de la Dama de Gel. Segons informen des del comú aquesta declaració arriba després que no hi hagi hagut cap empresa que hagi concorregut als concursos convocats. El pas següent, un cop s'ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) els edictes que declaren deserts els concursos és fer una demanda de preus i contractar directament. Malgrat que s'hagi de fer aquest procediment, des de la corporació manifesten que, a priori, no es preveu que s'endarrereixin massa els projectes.

Cal recordar que el pas de vianants a la rotonda de la Dama de Gel consistirà en una estructura volada per sobre del pas soterrat del Consell d'Europa amb l'objectiu de connectar directament el carrer de la Unió i l'avinguda Doctor Mitjavila i salvar l'actual tall a la circulacióper als vianants i que els obliga a fer un circuit urbà llarg i dificultós per connectar aquest carrer i l'entorn de l'aparcament Valira. En el moment que es va presentar el projecte es va posar de manifest que la previsió és que tingui una execució estimada de dos mesos. Els treballs s'aprofitaran per millorar la seguretat a la zona amb baranes i l'ampliació del radi de gir per als vehicles que surten de la rotonda en direcció al pont de París. L'import estimat d'aquesta obra és de 80.000 euros.

D'altra banda, i pel que fa a l'oficina de turisme, la voluntat del comú és comptar amb aquest punt d'informació en una de les entrades al centre històric i en una ubicació molt pròxima a indrets com l'església de sant Esteve o la Casa de la Vall.