Desperta Laurèdia proposa una consulta popular per millorar el servei de bus parroquial

Sant JuliàArran dels neguits expressats pels veïns d'Aixirivall i Juberri, els consellers de Desperta Laurèdia han aprofitat la sessió ordinària del consell de comú de Sant Julià de Lòria d'aquest dimecres per demanar a la majoria que impulsi una consulta popular amb l'objectiu de millorar el servei del bus parroquial per tal d'introduir millores en les freqüències i horaris. Els consellers de la minoria han aprofitat per fer la demanda durant l'aprovació d'un suplement de crèdit per valor de 12.000 euros per tal de fer front a l'adjudicació del nou bus parroquial vist que la partida prevista inicialment ha resultat insuficient.

D'aquesta manera, Carni Cairat ha demanat que el nou servei de bus "sigui concertat amb els quarts de tal manera que la freqüència d'aquest transport i els horaris sigui el màxim d'adaptat possible a les necessitats dels veïns i que es faci d'una forma consultiva i concertada". En aquest sentit, s'ha mostrat conscient que la capacitat de recursos per a aquest servei "és limitada" i és per això que ha assegurat que "la concertació permetria ajusta d'una forma més racional els horaris i les freqüències".

En relació amb la implementació de les millores proposades, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha manifestat, en primer lloc, que "s'ha de ser realista", ja que la parròquia només disposa "d'un sol bus que dona el servei i no pot ser a tots els pobles a la vegada". Tot i això, ha indicat que "intentarem ajustar-lo el millor possible a les demandes" i, per aquest motiu, ha instat a la comissió encarregada a revisar els horaris en la mesura del possible malgrat que "penso que serà molt difícil" modificar-los. Així mateix, ha manifestat que el suplement de crèdit aprovat per unanimitat introdueix com a principal novetat el fet de poder donar al quart de Nagol i al poble de Certers, els quals no en disposaven fins ara. "Quant a la resta no hi ha millores, continua un servei públic igual que abans, de manera fixa i amb horaris regulars", ha afegit.

El segon punt sobre el qual ha fet èmfasi Desperta Laurèdia durant la sessió de consell és el relacionat amb la recollida de residus urbans. Aprofitant l'aprovació del suplement de crèdit per finançar aquest servei extern, els consellers de la minoria han reiterat la demanda relativa a estudiar la possibilitat d'introduir la recollida selectiva mitjançant el servei de porta a porta tal com ja ha implementat Andorra la Vella en alguns punts de la parròquia. "Hem demanat que s'estudiï la viabilitat d'aquest sistema entenent que permet fer una recollida selectiva de residus urbans més exhaustiva, i això vol dir millor reciclatge i millor aprofitament de recursos", ha exposat. La demanda, que ja es va fer per part de la formació a inicis del mandat, buscar afavorir el medi ambient i la qualitat de vida dels ciutadans.

En aquest cas, malgrat que aquest no era el punt tractat durant la sessió, el cònsol major ha dit que "no estem tancats mai a res" i que es tracta d'un projecte que "es pot estudiar". Això sí, ha afegit que "a fons de vall serà complex" implementar el servei degut al trànsit, però hi ha altres punts de la vila com la zona de Bixessarri on sí que podria ser beneficiós. Tot dependrà, ha afegit, del servei que s'ofereixi, el cost i les millores que calgui implementar.