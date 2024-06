Encamp acull la primera sessió del nou Consell de Joves

Andorra la VellaLa Sala del Consell del Comú d'Encamp ha acollit avui la primera sessió del nou Consell de Joves, després d'aprovar el passat mes d'abril el reglament per a la creació d'aquesta iniciativa, que té com a objectiu la participació i la col·laboració ciutadana en la presa de decisions públiques i, en concret, entre els joves de 12 a 16 anys.

La cònsol major, Laura Mas, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, el conseller comunal, José Luís Agudo, i la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut, Maribela Moreno, han rebut, en tant que representació del comú, als joves de l'escola andorrana d'Encamp.

Entre ells, un total de 12, més tres suplents, han estat escollits com a consellers joves, i han estat els encarregats de presentar i desenvolupar les diferents propostes i projectes que han sorgit d'identificar les seves necessitats i les seves expectatives, tant pel que fa al seu benestar subjectiu com quant a l'interès públic.

Abans, però, Laura Mas i Joan Sans han portat a terme el jurament i nomenament oficial dels 15 protagonistes com a consellers joves, fent entrega del tradicional pin commemoratiu i un petit dossier amb la reglamentació de funcionament de l'òrgan.

Mas ha assenyalat que "estem molt contents d'inaugurar aquest Consell de Joves, sent així una iniciativa destinada a què pugueu formar part de les decisions que pren el comú, que tingueu la vostra pròpia veu i fomenteu aquesta participació col·laborativa i la corresponsabilitat a decidir les accions que hem de dur a terme per als joves". La cònsol major ha recordat que Encamp ha estat "la primera parròquia a tirar endavant un Consell de Joves amb un pressupost participatiu propi, en aquest cas de 20.000 euros".

Per la seva part, Sans ha volgut felicitar i agrair la implicació de tots els alumnes en aquest Consell de Joves que, a més, "han presentat una transversalitat sorprenent amb cadascuna de les propostes, des del vessant cultural, patrimonial o d'infraestructures, deixant clar que s'estan complint els objectius d'enfortir el caràcter participatiu i d'implicació dels joves de la parròquia".

Un cop finalitzada la primera sessió del Consell de Joves, el comú farà una feina d'anàlisi tècnica amb els diferents departaments implicats per tal de determinar la viabilitat dels projectes presentats, no només a escala de pressupost, sinó també de compatibilitat amb les competències comunals, entre altres aspectes.

Les conclusions i informes obtinguts es debatran en la pròxima sessió del Consell de Joves, amb l'objectiu de determinar el camí a seguir amb vista al futur.

Un total de cinc propostes per a invertir en la parròquia

Els 12 consellers i conselleres han pogut presentar i exposar les seves idees i projectes per a invertir en la parròquia, començant, per exemple, per la creació d'un itinerari dels llocs emblemàtics de la parròquia.

Segona han pogut explicar, Encamp disposa d'un gran patrimoni cultural i natural, i conèixer-lo ajudaria a fomentar aquest sentiment de pertinença amb la parròquia. És per això que es proposa la creació d'una xarxa de petites escultures que representin l'Ossa, i que estiguin situades en llocs emblemàtics com el llac de Pessons, Orris de Cubil, Montmalús, entre altres.

Una altra proposta és la creació d'un espai per a joves i gestionat pels joves, per tal de tenir un lloc propi on anar a fer tasques de l'escola, quedar amb els amics i, sobretot, aprendre a ser autònoms a l'hora de gestionar els seus propis béns.

Vinculat amb aquests espais per a joves, també s'ha explicat la voluntat de poder tirar endavant una sala de música per a joves, en la qual puguin haver-hi diferents instruments bàsics, fent incís en el desenvolupament artístic i fent més accessible l'entrada a aquest món.

També s'ha desenvolupat la idea d'ampliar la xarxa WI-FI pública de la parròquia, amb l'objectiu de potenciar la qualitat d'aquesta i promoure una millor connectivitat i disponibilitat, tant dels ciutadans com dels visitants. Finalment, s'ha exposat la necessitat de recondicionament d'algunes parades de bus, proposant, per exemple, eixamplar-les a causa de la gran quantitat d'alumnes que les utilitzen, sobretot les pròximes als centres escolars.