Encamp convoca un concurs públic per embellir el cap del port d'Envalira

EncampEl comú d'Encamp ha convocat un concurs públic per contractar l'execució de les obres d'embelliment del cap del port d'Envalira. L'estimació pressupostària és d'aproximadament 30.000 euros i les actuacions que s'han de dur a terme se centren a remodelar la zona on es troba l'indicador de l'altitud a 2.408 metres per adequar-la a les necessitats actuals i millorar-ne l'estat, així com reforçar les proteccions de l'indret.

Els interessats a participar en el concurs, poden retirar al servei de tràmits del comú. Les ofertes s'han de presentar en un sobre tancat abans de les 10 hores del dia 15 de juny del 2023. L'obertura pública dels plecs es durà a terme a continuació.