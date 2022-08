Encamp finalitza les activitats esportives d'estiu amb una matinal de cycling a Solanelles

EncampEncamp finalitza aquest dissabte, 3 de setembre, les activitats esportives d'estiu a l'aire lliure, amb dues sessions de Cycling Natura a la terrassa panoràmica de Solanelles. La dinàmica consistirà amb una primera sessió a les 10.30 hores i una segona a les 12.30. Es podrà accedir fins a la zona gratuïtament amb el Funicamp, per la primera sessió la sortida serà a les deu, i per la segona a les dotze. Des de la corporació informen que és obligatori fer la reserva. El comú oferirà un petit refrigeri compatible amb l'activitat física als assistents per celebrar la finalització de la tercera edició de les activitats esportives d'estiu a l'aire lliure.

L'activitat esportiva és gratuïta i està destinada a persones majors de 14 anys (els assistents de 14 a 17 anys hauran d'anar acompanyats per un adult). La reserva es podrà realitzar a partir d'aquest dimecres 31 d'agost trucant al telèfon del Complex esportiu, +376 732 700, o bé per internet al web comuencamp.ad a l'apartat de reserva d'activitats.

Les dinàmiques esportives a l'aire lliure van programar-se per primera vegada durant la pandèmia, per poder fer compatible l'activitat esportiva amb les restriccions sanitàries, i la bona resposta de participació va portar al comú a ampliar l'oferta, de manera que aquesta tercera edició ha contemplat activitats a les viles d'Encamp i del Pas de la Casa, com el ioga, aiguagim, sumba, circuit training, cycling i marxa nòrdica fins a un total de cent propostes durant els mesos de juliol i agost amb sessions especials a Sant Romà de les Bons, Engolasters o Abelletes vinculant esport i natura.