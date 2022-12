Enric Dolsa, disposat a portar l'afer Grifols a Estrasburg

OrdinoEl conseller de la minoria de X'Ordino, Enric Dolsa, es planteja portar l'afer Grifols a Estrasburg. Així ho ha manifestat a preguntes dels mitjans de comunicació davant la decisió del tribunal Constitucional, qui ha desestimat aquest dimecres admetre a tràmit el recurs d'empara amb relació a l'acord entre Govern i la farmacèutica Grífols per a impulsar un laboratori d'investigació a la parròquia. D'aquesta manera, s'ha mostrat decebut i ha exposat que no comprèn per què l'organisme considera que ell, com a conseller "no està legitimat per dur a la Justícia un tema que afecta de ple Ordino".

D'altra banda, el conseller de Movem Ordino, Jean-Michel Armengol, ha tornat a insistir en el fet d'organitzar una consulta pública oberta a la ciutadania per a resoldre la situació. Mortés, per al·lusió, ha reiterat una vegada més que el comú, juntament amb Govern, "està completament legitimat" per haver pres la decisió d'emplaçar el laboratori a la parròquia.