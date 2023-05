Escaldes acull aquest dissabte 'Les aventures de Tom Sawyer', un musical familiar "d'alt nivell"

Escaldes-EngordanyLa renovada sala del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany acollirà aquest dissabte vinent 'Les aventures de Tom Sawyer', un espectacle organitzat en partenariat entre el comú d'Escaldes-Engordany i l'ambaixada de França a Andorra i que s'adreça al públic familiar. La cònsol major escaldenca, Rosa Gili, ha destacat que es pugui gaudir "d'una comèdia musical que ha estat als grans teatres de París", una proposta "d'alt nivell" i a un preu molt popular, deu euros. La cita serà aquest dissabte vinent a les set de la tarda.

L'ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, ha destacat que espera que aquesta proposta tingui "molt d'èxit" i ha subratllat la bona crítica que va tenir l'obra a França. No en va, va estar al teatre Mogador, que és un dels grans teatres musicals. "Estem molt contents que es pugui veure a Andorra" aquesta proposta, ha manifestat Tribolet, al mateix temps que Gili ha incidit en l'alta qualitat de la comèdia musical.

La cònsol major escaldenca ha remarcat en la importància que es facin espectacles en francès per apropar d'aquesta manera la cultura francesa al públic del país i mantenir l'equilibri entre França i Espanya. I ha incidit especialment en el fet que aquesta aproximació es faci dirigida als més petits, perquè d'aquesta manera tenen l'oportunitat "d'escoltar, tocar la cultura francesa".

Tal com s'ha esmentat, aquest serà el primer espectacle que acollirà la sala del Prat del Roure després de les obres de remodelació que han servit per solucionar els problemes de filtratge d'aigua i que han servit per canviar el terra i plafons. Segons ha detallat Gili, durant aquest temps de treballs s'ha "trobat a faltar" una sala que està molt sol·licitada i ha manifestat la satisfacció perquè es pugui "reinaugurar" amb un espectacle com aquest.