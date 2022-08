Les esglésies romàniques de Sant Julià i els frescos de Sant Serni de Nagol protagonitzen la segona edició dels 'Murs que parlen'

Sant JuliàLa segona edició del projecte lauredià 'Murs que parlen' estarà protagonitzada per les esglésies romàniques de la parròquia i pels frescos de Sant Serni de Nagol. Després de la bona acceptació de la proposta durant l'any passat, el comú de Sant Julià de Lòria reprèn un projecte que, en aquesta ocasió, ha estat adjudicat a Samantha Bosque, que ja va participar el 2021, i a Reunió de Papaia per uns imports de 7.687,5 i 4.500 euros respectivament.

La cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha explicat que el mural de Reunió de Papaia, que representarà els frescos, s'ubicarà a la carretera de la Rabassa, concretament al camí de la Creueta, a tocar de l'escola andorrana. Per la seva banda, el mural de Bosque, que representarà les diferents esglésies romàniques de la vila, així com el seu contingut, es farà tot just davant de casa comuna.

Està previst que els treballs pictòrics per part dels artistes comencin al llarg de les dues pròximes setmanes. L'objectiu de la corporació és inaugurar-los el proper 23 de setembre coincidint amb la celebració de la Vila Medieval, un esdeveniment que tindrà lloc a la parròquia els dies 23, 24 i 25 del mes vinent.

Durant la primera edició de la proposta, el comú va encarregar la intervenció artística amb pintura en tres murs ubicats a l'interior de l'Espai Jove de la plaça de la Germandat, al vial de la carretera de Nagol, i a l'avinguda Verge de Canòlich. En aquella ocasió, la llegenda de la Dama Blanca va ser l'element central del projecte, tot i que es van elaborar pintures amb estils com el realisme, la modernitat i la tradició laurediana adaptada al llenguatge dels joves.