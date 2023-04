La Festa de la primavera d'Andorra la Vella tindrà lloc del 12 al 14 de maig

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella treballa per celebrar del 12 al 14 de maig una nova edició de la Festa de la primavera. Així, ja ha adjudicat, mitjançant adjudicació directa, la realització d'aquesta celebració a l'empresa Event 3.0 S.L. per un import de 47.940 euros. Els diners que es destinen a aquesta festa, tal com destaquen des del comú, és similar a l'any passat, quan va ser de 43.000 euros, i aquest lleuger increment ve donat per "les actualitzacions dels preus dels proveïdors", subratllen.

El comú va impulsar per primera vegada la Festa de la primavera l’any 2019, amb un cap de setmana d’activitats al parc Central al voltant de la floració i relacionades amb el Japó. Posteriorment la celebració s'ha traslladat al barri de Riberaygua i Travesseres, concretament al carrer Callaueta, que durant un cap de setmana acull diverses activitats musicals, tallers infantils i altres propostes lúdiques que giren al voltant de la temàtica de la primavera.

Entre els objectius d'aquesta acció hi ha dinamitzar el barri de Riberaygua i Travesseres, generant una activitat que atreu visitants a la zona, i enfortir també la "cohesió social".

Aquesta és una de les cites que el comú ha previst per a aquesta primavera, una temporada que es presenta amb diverses propostes a l'agenda. Així, a partir del 6 de maig es reprenen els mercats de la Vall al centre històric, un esdeveniment que té lloc durant la primavera i l'estiu el primer dissabte de cada mes. També se celebrarà la setmana de la diversitat cultural, que tindrà lloc entre el 15 i el 20 de maig; l'Andorra la Vella en flor, que serà del 2 al 13 de juny o el Jambo Street Music, entre el 16 i el 17 de juny.

D'altra banda, cal destacar que el comú tornarà a engalanar el carrer Callaueta i l'avinguda Meritxell amb un sostre floral com ho va fer l'any passat. Els treballs han estat adjudicats, tal com consta publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) d'aquesta setmana, a Impact.Plan Art Productions per 49.896 euros.