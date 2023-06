La Fira del Vehicle d'Ocasió de Sant Julià canvia de dates i se celebrarà l'1 i 2 de juliol

Sant Julià de LòriaLa Fira del Vehicle d'Ocasió torna aquest any a Sant Julià de Lòria per celebrar la seva cinquena edició amb un canvi de dates com a principal novetat. Des del comú s'ha vist oportú celebrar el certamen als terrenys de la Borda Huguet el cap de setmana de l'1 i 2 de juliol tenint en compte que l'esdeveniment ha perillat a causa de la climatologia quan s'ha celebrat durant el mes de maig. En aquesta edició, però, no hi haurà autocaravanes a la venda, ja que l'únic concessionari del país no hi pot assistir. L'espai que ocupaven aquests vehicles, per tant, serà substituït per una zona més àmplia de complements per als turismes.

El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha explicat durant la roda de premsa d'aquest dimecres que la Fira del Vehicle d'Ocasió és un dels projectes que contribueixen al desenvolupament econòmic de la parròquia. De fet, i malgrat que no es tenen dades exactes, ha assegurat que és "una evidència" que els centenars de persones que transiten per la fira també generen despesa en negocis de la parròquia, especialment els relacionats amb la restauració.

Entrant al detall de la fira, tal com ha exposat la cap de Reactivació Econòmica del comú, Anna Majoral, es tracta del segon any que l'esdeveniment es trasllada a la Borda Huguet, ja que en cada edició "hi ha més concessionaris i més cases de compravenda". Precisament, ha assegurat que enguany s'ha aconseguit omplir la quinzena de parcel·les disponibles en el terreny, on es presentaran vehicles de primera marca, d'ocasió i de quilòmetre zero, així com remolcs i accessoris. Com cada any, la fira serà d'accés gratuït i estarà oberta de les 10 a les 20 hores de dissabte i de les 10 a les 19 hores de diumenge.

A més a més, ha anunciat que també hi serà present una emissora del país, que amenitzarà les dues jornades amb música i també aprofitarà la seva estada per fer entrevistes en directe tant a visitants com als responsables de les cases de compravenda. Enguany també s'ha comptat amb l'assessorament de la casa de compravenda 'Motoraldia'.

Des del comú s'ha assegurat que ja fa un mes i mig que la ciutadania està preguntant quan tindrà lloc el certamen, sabedors que es tracta d'una fira on els propietaris dels vehicles els posen a la venda a un preu molt competitiu. En aquest sentit, la cap de Reactivació Econòmica ha assegurat que, en edicions anteriors, cada 'casa' ha aconseguit vendre una mitjana de dos vehicles, tot i que també hi ha hagut algunes que han arribat fins a cinc. "Per part de Sant Julià estem contents de fer aquesta dinamització del motor", ha apuntat.

Així mateix, ha posat en relleu la importància que la fira es desenvolupi a la zona propera al nou vial lauredià, ja que aquest fet permet donar major visibilitat a l'esdeveniment i que moltes persones es puguin aturar abans de sortir del país o bé quan hi accedeixen.