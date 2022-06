El cost de les fonts de la plaça de la Rotonda es redueix als 4 milions d'euros

Andorra la VellaAndorra la Vella ha començat aquest dimarts la segona fase de les obres de remodelació de la plaça de la Rotonda i el passeig del riu. Es tracta dels treballs més importants de tot el projecte, ja que tal com ha explicat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, inclou les fonts de llum i so que pretenen esdevenir un nou punt d'atracció turística a la parròquia. Tot i els 4,5 milions d'euros pressupostats, la corporació ha aconseguit reduir el cost de l'obra en 500.000 euros prescindint d'alguns elements que no afectaran l'aspecte final de la infraestructura tal com estava concebuda inicialment. En concret, s'ha prescindit d'uns balcons que oferien la possibilitat de veure de més a prop la font per unes jardineres que inclouran unes cascades d'aigua, i també s'ha substituït la il·luminació per una més econòmica.

Està previst que els treballs s'allarguin durant 9 mesos sempre que no hi hagi cap imprevist -tot i que les obres també es podran allargar més o menys en funció del riu- i que estiguin finalitzats entre l'abril i el maig del 2023. En aquest sentit, Marsol ha assegurat que les obres "no tindran gaire afectació a la vida dels ciutadans". De fet, la mobilitat per la plaça de la Rotonda continuarà sent l'habitual i només quedaran limitats els dos costats del passeig del riu, malgrat que en un d'ells s'ha obert un pas alternatiu per als ciutadans. A banda, també està previst substituir el terra d'aquests trams.

Amb tot, la cònsol ha dit que "nosaltres pretenem donar encara més vida a la zona comercial. Avui dia s'han de fer constantment innovacions i aportar nous atractius perquè els turistes i els ciutadans tinguin una referència més per visitar Andorra la Vella i atansar-se al centre comercial". També s'ha referit a l'endarreriment de les obres, que haurien d'haver començat un temps abans, però des de Locubsa, l'empresa encarregada, s'ha optat per esperar una mica més per tal de tenir la gran majoria dels materials necessaris. Quant a les fonts, Marsol ha manifestat que l'empresa encarregada és "una de les més importants del món", i en tractar-se d'un riu de muntanya l'aspecte final serà "únic" perquè "fonts com aquesta no hi ha pràcticament enlloc".

Per la seva banda, l'arquitecte Pere Cervós ha assegurat que el sistema de les fonts permet oferir múltiples espectacles i poden estar en funcionament tant de dia com de nit. De fet, ha dit que el sistema inclou més de 2.000 'coreografies' i, fins i tot, pot reproduir imatges sobre l'aigua. Cada 'espectacle' té una durada d'entre 7 i 8 minuts i, una vegada finalitzat, només en necessita una vintena més per tornar a començar. L'aigua que s'utilitzarà és la mateixa que baixa del riu i pot funcionar amb el cabal mínim.

Reforma de l'Estadi Comunal i ubicació del multifuncional

A banda de ser l'encarregat de les obres d'embelliment de la plaça de la Rotonda i el passeig del riu, Cervós també és l'encarregat del nou projecte de l'Estadi Comunal. Preguntat sobre les probabilitats de poder encabir el futur recinte multifuncional, l'expert ha declarat que és un tema que encara "s'està estudiant" i, per tant, s'està esperant que des del Govern "ens diguin quines són les regles del joc". "Jo l'únic que sé és el que va sortir a la premsa, però crec que Andorra necessita un Estadi Comunal i un multifuncional", per la qual cosa "esperem parlar amb el Govern i el comú per tal que ens acabin dient la decisió final".

Cervós no ha pogut donar més detalls de com s'encabiria tot finalment perquè no coneix la capacitat que es vol tenir en el multifuncional. A banda, ha dit que en la reforma de l'estadi "el problema és la carretera", ja que dificulta poder-hi ubicar totes les instal·lacions previstes sense saber com estan planejades. En aquest sentit, ha dit que des del seu despatx d'arquitectes es va fer un "petit estudi" que deia que s'hi podria encabir un espai per a 4.000 persones, "però no sé la capacitat amb què avui en dia treballa el Govern".