Gili considera les reformes de la llar de jubilats "molt necessàries"

Escaldes-EngordanyLes noves instal·lacions de la llar de jubilats d’Escaldes-Engordany s’han inaugurat aquest dimarts a la tarda al Prat Gran; L'acte d'inauguració ha reunit més de 300 padrins i padrines, que han volgut gaudir del berenar i el ball amb què s’ha amenitzat l’acte, així com ser els primers a visitar les millores que el comú ha impulsat del centre.

“Aquesta ampliació era necessària, repetidament demandada i per nosaltres era molt important que els avis de la parròquia disposessin d’un espai on envellir bé. Quan estem bé, quan fem activitats amb amics, no ens fa mal res... o una mica menys. Avui són ells i demà serem nosaltres”, ha declarat la cònsol major del comú d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, tot agraint la feina feta a l’equip d’urbanisme del comú, als arquitectes i als enginyers que han fet possible la culminació del projecte.

La característica principal de les reformes és haver ampliat en 600 metres quadrats la llar de jubilats, en què s’hi distribueixen un bar-menjador, un nou gimnàs, una sala de televisió, un espai dedicat per a tallers de manualitats, una zona de ball, i una àmplia terrassa amb arbres, jardineres, bancs i una pista de petanca. L’únic que queda pendent d’enllestir és una part de la façana “em diuen que estarà acabada en un marge de tres setmanes”, ha respost Gili referent a aquesta qüestió, afegint que “això no ens impedia d’estrenar avui les instal·lacions”.

La inversió de les reformes ha estat de 2,7 milions d’euros, i la cònsol major del comú d’Escaldes-Engordany remarca que s’han assolit tots els objectius marcats a l’inici de les obres.