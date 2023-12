Gili proposa congelar l'aprovació de llicències urbanístiques fins que arribin els estudis de càrrega

Escaldes-EngordanyConsens per Escaldes-Engordany ha explicat aquest dijous al matí els principals punts que pretenen tirar endavant en qüestions urbanístiques. En aquest sentit, la número 1 de la candidatura, Rosa Gili, ha assegurat que el primer que faran és “suspendre qualsevol llicència urbanística fins que no tinguem els estudis de càrrega màxima”. Uns estudis que possiblement es tindran durant la primavera vinent i que permetran, segons Gili, afrontar amb garanties la revisió del Pla d’Ordenament Urbanístic Parroquial (POUP) que haurà de tenir en compte la “sostenibilitat, el centre històric, els béns d’interès cultural, el paisatge de muntanya i els recursos naturals”.

Per altra banda, la candidata també ha assenyalat la voluntat de tirar endavant el pla especial de Can Noguer per solucionar problemàtiques històriques que arrosseguen els veïns de la zona i que, alhora, servirà per guanyar “unes parcel·les importants i de gran valor que permetran posar-hi serveis comunals”. La mateixa línia seguiran el pla especial d’urbanització Sant Romà i el pla especial per al Barri.

La candidata Laura López ha afegit que des de Consens es pretén donar solució real a la part alta de la parròquia i “no ha estat fins a aquest darrer mandat quan s’ha començat a treballar a la zona”. López ha explicat que “a més de revitalitzar i dinamitzar la part alta volem que els empresaris apostin per la zona per convertir-la en un pol d’atracció” i això s’aconseguirà, segons López, una vegada s’acabin les obres de l’aparcament de l’església que incorporarà una plaça a la part superior i amb la peatonalització de l’avinguda Carlemany que comprèn el tram del CAEE fins a la plaça de l’església.

Finalment, López també ha explicat que des de Consens es treballarà per millorar en l’accessibilitat a la parròquia per a les persones amb necessitats especials i per aquelles més vulnerables.