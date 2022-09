La inauguració dels murals de Samantha Bosque

EncampEncamp ha inaugurat aquest dijous la desena de petits murals que la reconeguda muralista Samantha Bosque, la mateixa que va realitzar l'any 2018 el mural que reprodueix l'original Casa Viliella a la plaça Sant Miquel, ha reproduït a les portes i façanes de la Mosquera des del mes de maig amb l'objectiu de realçar i embellir aquesta zona de la vila encampadana.

El comú va signar un conveni de col·laboració amb els veïns per tal d'embellir el nucli tradicional de la Mosquera a través de l'art urbà "i avui ja és una realitat" en paraules de la cònsol major, Laura Mas. Els darrers anys, principalment per l'incivisme, moltes de les façanes havien quedat embrutades amb pintades, que ara s'han eliminat gràcies als murals pintats i inspirats en fotografies de principis de segle, que reprodueixin la vida quotidiana de l'Encamp de l'època.

Les fotografies que han inspirat a l'autora formen part dels arxius familiars i institucionals, moltes de les quals són protagonitzades per veïns i antics propietaris de les cases, alguns d'ells encara ben presents en el record de molts dels veïns actuals.

Mas ha agraït als veïns la seva col·laboració i ha remarcat que "ens vàrem comprometre a fer valdre i evitar la degradació dels nuclis tradicionals i avui hem aconseguit un pas més". Mas ha afegit que "no només hem millorat façanes i portes amb els murals, sinó que també hem millorat els serveis d'aigua, llum, clavegueram, que no es veu però és igual o més important...". La cònsol major també ha remarcat que "l'objectiu és que els nuclis tradicionals segueixin mantenint l'encant però també la funcionalitat per fer més fàcil la vida a la gent que hi viu i els manté vius".

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha agraït a totes les persones que han fet realitat aquest projecte, destacant la participació dels infants al taller infantil de dimarts per realitzar el mural de benvinguda i l'esbart Sant Romà que ha cedit el vestuari per a la representació. Marot ha afegit que "aquesta zona amb Casa Cristo, el Molí del Guillem i ara els murals és un atractiu turístic molt interessant i per això s'ha realçat" però sobretot ho hem fet "per poder-ho explicar a les futures generacions".

Per la seva banda, l'artista Samantha Bosque ha explicat que el treball durant aquests mesos "ha tingut un enriquiment creatiu molt interessant perquè molts dels veïns han estat partícips del procés, amb records i anècdotes, a mesura que s'avançava en l'execució dels murals".

Tots els dissabtes del mes de setembre visita guiada i teatralitzada per conèixer els murals

La visita guiada i teatralitzada que ha inaugurat la col·lecció de murals i que ha anat a càrrec de l'escola de teatre Entreacte, es tornarà a repetir tots els dissabtes al matí del mes de setembre, és a dir, els dies 3, 10, 17 i 24, amb quatre passis al dia cada quinze minuts, des de les 12 h a la 13 h del migdia. Caldrà reservar plaça a l'oficina de Turisme trucant al 731 000 o bé per Whatsapp al 641 000. El preu de la visita és d'un euro per als adults i gratuïta per als infants.