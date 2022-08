Inici de la remodelació de la Callissa Ciutat Valira

Andorra la VellaEl proper dilluns, 29 d’agost, comencen les obres de reparació i embelliment de la rampa de la Callissa Ciutat Valira, que uneix la part alta de l’avinguda Meritxell (a l’altura del número 34) amb la part baixa del carrer Fiter i Rossell.

Tal com informen des del comú d'Andorra la Vella, mentre es dugui a terme la reforma el pas dels vianants quedarà tancat i, per tant, la connexió entre els dos carrers. Per accedir a peu al carrer Fiter i Rossell des de l’avinguda Meritxell, doncs, caldrà fer-ho o bé per la plaça del Poble i utilitzant els ascensors que van al carrer Prat de la Creu, o bé baixant l’avinguda Meritxell fins a la plaça de la Rotonda. El trànsit i les zones d’estacionament del carrer Fiter i Rossell, que no té sortida, no quedaran afectats per l’obra.

La reforma té una durada prevista de tres mesos i es va adjudicar a mitjans de juny per 293.354 euros. Els treballs consisteixen a reparar i reforçar l’estructura i els ancoratges de la rampa, renovar el sostre i el paviment i fer-hi un embelliment general.