Les Jornades arts del vidre visualitzen les tècniques i les apropen a tots els públics

Escaldes-EngordanyLes dotzenes Jornades arts del vidre han donat aquest dissabte el tret de sortida amb la inauguració de l'exposició al Centre d'art d'Escaldes-Engordany (CAEE), l'espectacle interactiu de Ferran Collado com a bufador de vidre i la demostració de Xavier Asensio de vitraller de llum a la plaça Coprínceps amb l'objectiu de visualitzar les tècniques amb les quals es treballa aquest material i tota la creació que hi ha al seu voltant, així com apropar-les a tots els públics, concretament a les noves generacions per despertar el sentiment artístic i promoure les inscripcions a l'escola de la parròquia.

D'aquesta manera, els assistents han pogut gaudir dels tallers interactius, espectacles i la taula rodona entorn la intel·ligència artificial, a través dels quals s'ha mostrat com el món del vidre no és una cosa morta, sinó que és un art viu on la creació és molt activa. A més, cal recordar que la iniciativa també busca oferir una visió àmplia de la cultura tenint en compte que és un dret que aporta molt al creixement personal, tal com va manifestar el conseller de Vida Cultural escaldenc, Valentí Closa, durant la presentació de les jornades.

En relació amb l'exposició al CAEE, es destaquen artistes com Anna Alsina, que treballa amb un vidre òptic, el més pur que es pot treballar; Ferran Collado, un habitual a les jornades que no se n'ha perdut cap i que ha pres part en la Biennal de Venècia del 2022 en el marc del pavelló espanyol; Meritxell Tembleque i Joaquim Falcó, que treballen amb vidre de finestra, que és el més comú; i els andorrans Vitriòlics. A més, també es podran veure obres de Núria Torrente, Ana Llavador, Atelier Broll, Juan Righetti i Espai del vidre.

A la plaça Coprínceps s'ha dut a terme aquest dissabte l'actuació interactiva de Ferran Collado com a bufador de vidre i la demostració de Xavier Asensio de vitraller de llum, a més del taller de perles de vidre d'Ana Llavador. I l'espectacle de dansa i performance 'Fraccions' de Vivian Friedrich.

Diumenge de 10 a 13 hores es podrà visitar l'exposició del CAEE; a les 10 hores tindrà lloc la taula rodona sobre intel·ligència artificial i a les 11.30 hores arrencaran les demostracions a la plaça Coprínceps, que s'allargaran fins a les 13.30. A les 12.30 hores es podrà tornar a veure l'espectacle de Friedrich.