L'oposició d'Ordino critica la desinformació sobre el nou projecte de residència geriàtrica a la parròquia

OrdinoEls dos consellers de l'oposició d'Ordino, Enric Dolsa i Bàrbara Pàmies, han lamentat aquest dimecres en el marc de la celebració de la sessió de consell de comú que no s'hagi informat els seus grups respecte al tema de la construcció d'una residència geriàtrica a la parròquia. Un projecte del qual es van assabentar a través de la premsa i que, tal com ha assegurat el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, tot just es troba en fase d'estudi.

"Els consellers de la minoria no estem informats de res. Crec que l'oposició hi tindria alguna cosa a dir i, de fet, està passant una situació semblant amb el tema del pla d'urbanisme" ha criticat Dolsa. Per la seva banda, Pàmies ha informat que des de Movem Ordino es va fer un escrit demanant informació sobre el projecte. "Vam preguntar qui és el propietari, qui pagarà la construcció, en quins termes ho farà, quants anys es tardarà, quin cost tindrà i si es prioritzaran els residents de la parròquia" ha detallat la consellera de la minoria.

Davant les crítiques, Mortés ha insistit en el fet que es tracta d'un projecte sociosanitari que s'està estudiant i que, en tot cas, farà arribar la informació pertinent a la minoria. "Quan tinguem clara la viabilitat del projecte programarem una reunió informativa" ha assegurat el mandatari. En aquest sentit, Mortés ha avançat que la residència en qüestió -que tindria dues plantes d'aparcament i es construiria al costat del Centre de Tecnificació d'Ordino- tindria entre 100 i 125 places, comptaria amb un centre de dia i estaria vinculada amb el ministeri d'Afers Socials.

Durant la sessió de consell de comú, Dolsa ha reiterat que no durà corbata durant les sessions ordinàries tot i la normativa que es va aprovar el passat mes de març, on s'aprovava l'obligatorietat de dur aquesta vestimenta segons el reglament de protocol i cerimonial. "Vaig entrar un recurs contra el tema i estic esperant que em contestin" ha anunciat el conseller de l'oposició.

Un altre dels punts que s'han tractat ha estat l'aprovació de la realització dels treballs de la darrera fase de la reparació de les voravies de la parròquia per un cost de 533.673 euros.

Desapareix el quadre de Don Guillem

Mortés ha informat també durant la sessió de consell de comú de la desaparició d'una còpia del quadre de Don Guillem, que es trobava a l'antiga casa comuna i era propietat de la corporació. Tot i no saber amb certesa quan podria haver desaparegut l'obra, el comú ha denunciat el succés a la policia. Tot i això, el comú no disposa de prou evidències per a poder assegurar que es tracti d'un furt.