Més de 600 incidències a través de l'aplicatiu 'Sant Julià de Lòria Ets tu'

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha registrat més de 600 incidències a la via pública a través de l'aplicatiu 'Sant Julià de Lòria Ets tu' d'ença que l'eina es va posar en funcionament al novembre del 2020. Així es desprèn de les dades facilitades per la corporació, en les quals s'indica que la majoria de denúncies notificades estan relacionades amb qüestions de neteja i higiene de la parròquia.

Entrant al detall, al llarg dels primers mesos de funcionament de l'app, el 2020, es van registrar 85 notificacions, 257 el 2021, l'any passat 210 i 58 durant els darrers cinc mesos i escaig. Així doncs, del total de notificacions i denúncies detectades el 2020, destquen, com s'ha mencionat anteriorment, les relatives a les tasques que ha dut a terme el departament de Manteniment i Higiene, amb 61 actuacions, seguit d'altres com Circulació (36), el servei Forestal (35) per qüestions relatives a camins de la parròquia i 'Back Office' (40), les quals acostumen a estar relacionades amb la recollida de brossa o d'estris voluminosos.

En la mateixa línia es troben les les incidències notificades enguany, amb 22 relatives a 'Back Office', una dotzena a 'Higiene i via pública', set a Urbanisme i sis a Circulació. El cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, l'eina ha permès agilitzar i enriquir la proximitat entre el comú i la ciutadania, indicant que la voluntat de la posada en funcionament de l'aplicatiu era i és "que la gent que passeja pel carrer i detecta una incidència la pugui fer arribar amb celeritat al comú".

"Poc a poc entre tots fem Sant Julià de Lòria, fem una parròquia més maca", ha assenyalat, recordant que la iniciativa figurava a primera línia del programa electoral que van presentar per les eleccions comunals del 2019. "Quan vam arribar hi havia molta crítica del que era la higiene de la parròquia i crec que gràcies a aplicatiu i el canvi de maneres de fer, s'han reduït les queixes i millorat l'entorn", ha asseverat.

Cal recordar que l'aplicació 'Sant Julià de Lòria Ets tu' dona contacte en tot moment amb el comú i amb el seguiment de la incidència, denúncia o problema que s'hagi emès, i en el moment que està resolta també es notifica a l'usuari. Els interessats se la poden descarregar de manera gratuïta des de sistemes operatius iOS i Android.