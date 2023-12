Nova edició del concurs de cartells de Carnaval d'Encamp

EncampLa comissió de festes i el comú d’Encamp obren una nova edició del concurs de cartells de Carnaval per escollir la creativitat que serà la imatge del Carnaval d’Encamp 2024. La iniciativa es va posar en marxa l’any passat i enguany es reprèn per obrir la porta a què artistes, professionals del disseny gràfic, estudiants o aficionats de les arts gràfiques puguin aportar la seva creació i fer que sigui la imatge d'una de les festes encampadanes amb més tradició. La proposta guanyadora serà premiada amb 500 euros i la signatura del cartell de l’edició del Carnaval 2024 per part de l’autor. El termini per presentar les propostes s’obre aquest divendres i acabarà el 19 de gener a les 12 hores.