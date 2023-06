Nova reunió de poble a Sant Julià de Lòria, dimarts 27 de juny

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha convocat per a dimarts 27 de juny una nova reunió de poble per informar els ciutadans. En aquest sentit, des de la corporació comunal es destaca que aquesta trobada s'emmarca en la voluntat de "fer de la transparència un dels seus senyals identitaris, tant en la gestió com en la comunicació amb la ciutadania". Aquesta trobada anirà en la mateixa línia de les altres dues que s'han fet.

Així, es presentaran els comptes comunals, els de la societat Camprabassa i les accions que s'emprendran fins a finals d'any.

La cita serà dimarts 27 de juny a les vuit del vespre a la sala Sergi Mas de casa comuna i, per qüestions d'aforament, caldrà fer reserva prèvia per WhatsApp o per telèfon al 343 408. La reunió es retransmetrà en directe per Lòria TV i pel canal de YouTube del comú: https://youtu.be/pwo98TVOI5U

A més, des del comú informen que tothom que vulgui fer arribar les seves preguntes ja pot fer-ho per correu electrònic

a ciutadania@comusantjulia.ad o a través de WhatsApp al 343 408 i es respondran durant la reunió.