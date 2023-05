Ordino preveu que el transport parroquial assolirà 108.000 usuaris a finals d'any

OrdinoEl comú d'Ordino preveu tancar el 2023 amb una xifra rècord pel que fa als usuaris del transport parroquial. Així ho ha anunciat aquest dimarts al matí el conseller de Comunicació, Sistemes d'Informació i GdH, Xavier Herver, durant la roda de premsa sobre la consolidació del Pla del pla estratègic de transport parroquial. Així doncs, Herver pronostica que l'any clourà amb un total de 108.000 usuaris que han fet ús d'aquesta tipologia de mitjà de transport.

Es tractaria de la xifra més elevada dels darrers anys, ja que el 2022 va acumular un total de 74.000 usuaris, el 2019 un total de 52.000 usuaris i el 2018 un total de 30.000. Pel que fa als anys de pandèmia, la freqüència de passatgers es va veure afectada acumulant només 29.000 usuaris el 2020 i 40.000 usuaris l'any 2021.

Hervé atribueix aquest increment a l'aposta 'valenta' que el comú va dur a terme a finals del mandat anterior, quan es va decidir rebaixar el cost d'un viatge -que alesores tenia un preu de 1.80 euros- a 0,20 cèntims. A més, des de la corporació també es va decidir fer una ampliació de les freüències. "Vam haver de buscar una solució perquè la gent utilitzés el transport parroquial que, en aquells moments, viatjava buit" assegurava el conseller de Comunicació. Ara, doncs, les línies d'autobusos parroquials d'Ordino -a El Serrat i a l'Hotel Babot durant tot l'any, a Sorteny a l'estiu i a Arcalís a l'hivern- cada vegada estan més freqüentades.

El conseller, en aquest sentit, ha assegurat que les bones xifres estan relacionades amb dos factors. Per una banda, amb l'aposta d'un preu baix que persegueix el model de gratuitat del transport nacional i, per l'altra, el fet que cada vegada més turistes opten pel transport públic per a moure's per la parròquia. "Si posem facilitats durant les dues temporades, la gent acaba entenent que el model de transport aquí a Ordino és agafar el bus" destacava Herver mentre assenyalava que, fins i tot, el fet de veure cues a les marquesines dels autobusos "és satisfactori". Amb relació a aquest tema, el conseller de Comunicació ha apuntat que, tot i que el model encara és sostenible, de cara al proper mandat es podria plantejar l'opció d'ampliar la flota d'autobusos amb vehicles més grans, ja que, actualment, disposen de disset places.

Quant a les marquesines també s'han renovat i se n'han instal·lat cinc de noves entre Ordino i la Massana. "La majoria de la gent qui hem parlat els hi ha agradat molt. Funcionalment trobem que és satisfactori, i aquests nous models també ens permeten posar-hi publicitat de casa comuna o d'algun producte extern que sigui convenient" ha assenyalat Herver.