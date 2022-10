Queixa sobre la recollida de brossa porta a porta a Andorra la Vella: "alguns llencen fins i tot bosses amb caca del gos"

Andorra la VellaUn usuari ha fet pública la seva queixa sobre el sistema de recollida porta a porta de la brossa a la capital. Denuncia un suposat ús fraudulent per part d'un sector de la ciutadania que "no ho porta massa bé". Assegura que, un cop s'han tret els contenidors, la gent aprofita el nou servei per deixar davant la porta escombraries sense cap mena d'organització o ordre i que fins i tot tirarien bosses "amb caca del gos".

@AndorraCapital sembla que la gent no porta massa be la recollida porta a porta.



👉🏻Ha estat treure els contenidors i la gent llença qualsevol cosa quan li rota, fins i tot les bosses amb caca del gos. pic.twitter.com/xfl6rwdxqX — joan carles (@juank1982) 21 de octubre de 2022