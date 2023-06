Remodelar el parc infantil del Prat Gran, la proposta del 15è Consell d'Infants lauredià

Sant Julià de LòriaEls vuit membres del Consell d'Infants de Sant Julià de Lòria han proposat la remodelació del parc infantil del Prat Gran amb un canvi de mobiliari que tingui en compte les diferents edats dels joves i les persones amb diversitat funcional. Així ho han manifestat aquest dilluns durant la celebració de la 15a edició del Consell d'Infants de la parròquia, en la qual han presentat un pressupost elaborat amb les propostes concretes i el seu preu de compra, i que també ha comptat amb la presència de la representant especial del Secretari General de l’ONU sobre violència envers els infants, Najat Maalla M´jid.

D'aquesta manera, l'Enric Jordi, conseller infantil de l'escola francesa ha manifestat que la seva voluntat és que es canviïn els jocs disponibles, com per exemple el castell, i s'adaptin a les edats de la població que els utilitza, al·legant que "alguns només són per infants". A més, ha fet el punt sobre la necessitat de dotar l'espai d'infraestructures inclusives perquè "tots els nens i nenes hi puguem jugar" sense tenir en compte la seva condició.

Per la seva banda, el conseller infantil de l'escola andorrana, Pol Torra, ha exposat que el centre escolar s'ha unit a la proposta del sistema francès davant la impossibilitat de poder tirar endavant el seu projecte, fer un cinema a l'aire lliure en un espai verd, ja que "quan vam contactar amb el senyor Illa Carlemany la resposta va ser negativa i no vam poder continuar". Davant la situació, han apostat per complementar la iniciativa del parc infantil elaborant un díptic amb consells i normes d'ús de les instal·lacions perquè es mantinguin i no es facin malbé. Quant a l'experiència pels infants, ser partícips del Consell els ha agradat molt i han asseverat que no oblidaran mai el bagatge assolit.

Al seu torn, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha celebrat la participació dels alumnes d'ambdós sistemes educatius, destacant que els omple de satisfacció veure que hi ha joves que tenen ganes de representar l'escola i implicar-se en la pressa decisions del dia a dia d'una parròquia. El mandatari també ha ressaltat l'experiència que van poder viure a través de la seva participació al Dia amb els cònsols, una jornada on prenen part del dia a dia de l'administració comunal. "La veritat és que moltes vegades es queden sorpresos dels temes que es tracten, però nosaltres també ens sorprenem de les reflexions que fan, ja que a vegades transmeten comentaris que no havíem tingut en compte o fins i tot un departament en qüestió no se n'havia adonat", ha assenyalat.

En relació amb la proposta, Majoral ha recordat que el pressupost d'enguany del comú contempla una partida de 300.000 euros per remodelar el parc i ha celebrat que, aquest dilluns, coincidint amb la cloenda del Consell d'Infants, "el concurs per refer el parc està al carrer i podran veure la seva demanda realitzada ben aviat". "Al final es tracta d'això, que s'impliquin en el dia a dia i que les seves propostes puguin veure la llum, si no, no tindria cap sentit", ha apuntat.

Finalment, respecte a la voluntat dels joves d'adaptar les instal·lacions a les persones amb diversitat funcional, ha recolat plenament l'aposta destacant que des del comú s'han fet "passes importants" com el desenvolupament d'una línia de treball inclusiva al Centre Esportiu LAUesport amb un canviador inclusiu que abraça tota mena de necessitats. "Des de la Fundació ens diuen que és el més complert d'Europa i per nosaltres treballar, com més ràpid millor, per satisfer aquestes necessitats és un dels objectius de la corporació", ha manifestat.