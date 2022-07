S'inagura un aparcament de 94 places a Escaldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha inaugurat aquest dimarts un nou aparcament a la zona de Fiter i Rossell. Es tracta d'una infraestructura que es troba ubicada al nou vial de l'Étang Salé, que uneix l'avinguda del Pessebre amb Fiter i Rossell, i que disposa de 94 places de rotació. "Pensem que és una cosa molt bona perquè es tracta d'una zona on falten aparcaments, una zona complicada per a aquesta qüestió", ha manifestat la cònsol major, Rosa Gili, que ha afegit que de moment seran places de rotació però que en funció de la utilització es podrien posar a lloguer algunes.

Les dues plantes d'aparcament on es troben aquestes 94 places i alguns trasters són fruit de la cessió urbanística del 15%. D'aquesta manera, Gili hi ha volgut incidir ja que "algunes vegades sembla que no és útil" i en canvi permet que la corporació pugui obtenir espais en benefici de la ciutadania. En aquest cas, ha recordat que han estat els promotors els que han fet la construcció i que "en espècies" han cedit al comú aquestes places d'aparcament. "És una despesa que el comú no ha fet, l'ha fet els promotors", ha incidit Gili, que ha afegit que la corporació només ha hagut de fer front als 75.000 euros per habilitar el pàrquing amb treballs de pintura o posar les barreres d'entrada i sortida. "És una cosa petita front el benefici que ens aporta", ha emfasitzat la cònsol, que ha recordat que han estat també els promotors els que han fet el vial que dona accés a aquest aparcament.

Gili ha manifestat que de moment aquestes places es posen a rotació a l'espera de veure quina utilització se'n fa, ja que algunes es podrien destinar a lloguer mensual. De totes maneres, ha recordat que sempre és útil que hi hagi places que no siguin de lloguer perquè hi hagi l'opció per a aquelles persones que potser no hi viuen a la zona. A més, ha recordat que molt a prop es construiran els pisos a preu assequible i que la voluntat del comú és que "hi passin coses" i, per tant "és important" que hi hagi aquesta possibilitat també de fer servir l'aparcament per hores.

Aquestes 94 places s'afegeixen, a més, a les 50 de zona blava que hi ha en aquest nou vial que enllaça Fiter i Rossell amb el Pessebre passant per Hortalets del Ribot. "Pensem que és una bona notícia per als veïns de la zona ja que es donarà moltes més opcions per poder aparcar", ha conclòs la cònsol major.