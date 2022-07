Sant Julià canvia els focs d'artifici per un espectacle de llums amb 120 drons

Sant JuliàTenint en compte el perill molt alt d'incendi actiu a Andorra i la celebració de les festes majors de les diferents parròquies, el comú de Sant Julià de Lòria i Epizen, a través del Grup Pyrénées, han arribat a un acord per tal d'apropar al Principat un espectacle innovador i pioner al país en clau sostenible que té com a finalitat substituir els focs artificials com a cloenda de la festa major. Així, després d'un any de converses que han servit per estudiar sinergies i accions futures, s'ha arribat a un acord per a la celebració d'un espectacle de llum i so protagonitzat per 120 drons que sobrevolaran el cel del poble lauredià el proper dimarts 2 d'agost a partir de les 22.30 hores.

Tal com ha explicat la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, "teníem clar que no podíem fer focs d'artifici per la situació actual i ens va sorgir l'oportunitat de poder fer un espectacle audiovisual amb drons". Concretament, els aparells estan programats per anar elaborant una sèrie de formes geomètriques al cel que tindran com a temàtica la festa major i que s'enlairaran fins a 150 metres sobre el terra durant deu minuts. Es tracta, sens dubte, d'un espectacle "primerenc i únic al país" que "no serà l'últim", ja que el resultat d'aquesta acció determinarà si per anys vinents es continuarà reproduint.

L'exhibició visual, a més, anirà acompanyada de música que es podrà escoltar a través de la Ràdio Festa Major, al 98.5 de l'FM, així com al llarg de tot el poble, ja que la corporació col·locarà diferents altaveus en punts com la plaça del Solà, la plaça de la Germandat i la zona de Rocacorba. En aquest sentit, es demanarà la col·laboració a bars i restaurants per tal que sintonitzin l'emissora i la música del 'show' envaeixi el poble.