Sant Julià denuncia actes vandàlics al camí vell d'Auvinyà

Andorra la VellaEl comú de Sant Julià de Lòria ha denunciat aquest dimecres a través de les xarxes socials un seguit d'actes vandàlics que s'han produït al camí vell d'Auvinyà. Concretament, segons explica la corporació en la publicació, les bretolades han tingut incidència principalment sobre els diferents pals de senyalització del camí. Alguns dels cartells, fins i tot, s'han arrencat i s'han trobat a terra. Des del comú es recorda que "els boscos i els camins són patrimoni de tots" i, per tant, "cal que els cuidem". Així mateix, asseguren que no és la primera vegada que es detecten actes vandàlics en els camins de la parròquia, i per aquest motiu es demana civisme "per combatre aquest tipus de comportaments".