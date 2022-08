Sant Julià, epicentre de la bruixeria del Pirineu

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria esdevé, des d'aquest dimarts i durant cinc dies, en l'epicentre de la bruixeria del Pirineu amb col·loquis, llegendes, entrevistes, pel·lícules i sortides. Un seguit de xerrades donen el tret de sortida a aquesta cita que té la voluntat de consolidar-se. Diferents experts debatran durant la jornada sobre la temàtica.

Ja aquest dimecres, el festival arribarà a la seva part més cinèfila, i de les 17.30 a les 19.30 hores, a l'Auditori Rocafort es podrà gaudir del documental 'Bécquer y las brujas' a càrrec de la directora i guionista aragonesa, Elena Cid. En finalitzar es podran degustar diversos productes locals i embotits. Per cloure la segona jornada, a les 21 hores es mostrarà la pel·lícula 'Akelarre'.

El dijous, a les 17 hores, s'inaugurarà a la sala Sergi Mas l'exposició 'Contra el mal donat', que serà un recorregut per la història de la bruixeria d'Andorra a través de vuit dones acusades de bruixes. A la nit, a les 21.30 i a les 23 hores hi haurà l'espectacle 'Paraules que trenquen ossos' a càrrec de la companyia Pagans.

Divendres els infants podran gaudir de la projecció de 'Brave' a les 11 hores. A més el mateix dia a les 17 hores hi haurà un taller infantil. El comú, dins el marc de les jornades, també ha organitzat per divendres i dissabte, de les 19 a les 23 hores, una fira esotèrica a la plaça Sant Roc, així com parades de tarotistes, un grafòleg i un numeròleg al barri antic a partir de les 20 hores. El mateix divendres a les 21.30 hores es farà la passejada per la vila amb 'Nit de bruixes i llegendes sota la llum de la lluna'.

Finalment, el dissabte, a les 17 hores hi haurà una sessió de cinema juvenil amb la pel·lícula 'Las brujas de Roald Dahl', i a les 21.00 i a les 21.30 hores es faran peces de microteatre sobre les bruixes d'Andorra a la plaça Sant Roc. Per acabar les primeres jornades de bruixeria, el barri antic acollirà a les 22.15 hores una representació de la llegenda de la Nit de Sant Joan a càrrec de l'Esbart Laurèdia