Sant Julià obre la porta a un projecte de biomassa per netejar boscos

Sant JuliàEl comú de Sant Julià estudia un projecte de biomassa que faciliti la neteja forestal i faci una aportació energètica poc contaminant, segons informa RTVA . Aquesta proposta aprofitaria, segons el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, els recursos naturals del país per generar energia en quilòmetre zero, el que implica poc desplaçament i, per tant, poca contaminació.

Els bombers alerten de la gran densitat i l'estrès al qual estan sotmesos els boscos, situació que s'està accelerant per l'acció del canvi climàtic. Així mateix, resulta imprescindible una neteja dels boscos més eficient. Això suposa un incentiu, ja que tot allò que es pugui extreure dels boscos, ara a més generarà energia per al país.

Majoral incideix en la idea que les parròquies no han de competir per aquests recursos, i que un incendi seria una desgràcia nacional i no parroquial. Assegura que han portat el projecte a Govern per fer una xarxa de calor a Sant Julià que faci servir biomassa, i que abastaria el centre cultural, la Universitat d'Andorra, l'escola francesa i l'escola andorrana.