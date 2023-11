Sant Julià tanca el 2022 amb 2,2 milions positius

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquest dimecres la liquidació del pressupost 2022, que presenta un saldo positiu de 2,2 milions d'euros, i unes despeses totals que s'eleven fins als 23 milions. Tal com ha explicat la consellera de Finances, Maria Àngels Marfany, el total dels ingressos ascendeixen a 25 milions d'euros; s'han fet inversions pel valor de 3,3 milions d'euros, i el comú presenta un endeutament de 8,5 milions d'euros, xifra que representa el 59% de la capacitat legal establerta. Per tant, "no s'ha superat l'objectiu d'endeutament publicat pel Tribunal de Comptes durant l'exercici del 2022, situat en un 160%", ha exposat.

En una sessió centrada en l'aprovació de tràmits, la corporació ha aprovat l'adjudicació a l'empresa Progec per a la realització d'un tram de voravia a la carretera de la Rabassa (CS130, zona de Faucellers). El pressupost de l'obra és de 232.604 euros, i el termini de finalització dels treballs és de 70 dies naturals, ha detallat el conseller d'Urbanisme, Carles Pereira. El conseller també ha proposat l'ampliació del contracte dels treballs de reconstrucció del Centre de congressos de Sant Julià de Lòria després de l'incendi que va tenir lloc ara fa un any i escaig. Els treballs de reparació s’han vist allargats a causa del poder oxidant del fum, que va perjudicar una part important de la infraestructura, però es preveu que les obres (el cost de les quals rondarà els 3 milions d’euros) estiguin enllestides l’estiu del 2024 “la intenció és poder obrir el Centre de Congressos per la festa major de Sant Julià”, ha declarat Majoral.

Un altre dels punts aprovats ha estat el relatiu a l'augment de personal en les tasques de treta de neu, que fins ara duien a terme tres treballadors i es pretén incrementar-ho a quatre. "És una valoració que es va fer amb tot l'equip, d'on ha sortit la proposta econòmica. Augmentar el nombre d'operaris permetrà una redistribució dels seus horaris i, per tant, disposaran de més caps de setmana lliures", ha explicat Majoral.

Paral·lelament, el comú ha donat el vistiplau a diferents suplements de crèdit i crèdits extraordinaris per finançar, entre d'altres, l'adequació de la normativa de gestió integral de la ciberseguretat, la realització d'un nou tram de voravia a la carretera de Fontaneda, el pagament de les tasques jurídiques per l'afer de la Portalada, l'adquisició de llibres pel fons bibliogràfic de la biblioteca comunal, la despesa d'energia elèctrica dels mesos d'octubre a desembre i l'adequació d'un terreny per al futur parc infantil de Bixessarri.

Majoral també ha respost un seguit de preguntes presentades pels consellers de Desperta Laurèdia. La primera referent a la justificació i el cost dels butlletins informatius trimestrals que el comú ha enviat a domicili i que l'oposició ha titllat d'electoralista. "L'any passat va sorgir una demanda genèrica per reduir l'esquerda digital entre generacions; hi ha un sector de la població que no té problema per desenvolupar-se tecnològicament, però n'hi ha un altre que prefereix rebre les novetats relatives a la parròquia de manera física. L'import és d'uns 4.000 euros, i s'han repartit 2.700 exemplars, només als majors de 60 anys", ha respost Majoral.

El segon interrogant ha girat entorn de la necessitat de reparar peces en mal estat de les instal·lacions de LAUesport, com la cadira que permet accedir a la piscina la gent amb mobilitat reduïda. "Costa 6.000 euros i fa dos mesos que està encomanada", ha dit. Pel que fa a la sauna dels vestidors masculins, ha manifestat que "l'encàrrec també es va fer un parell de mesos enrere i ens consta que a hores d'ara ja hauria d'estar solucionat". La tercera qüestió s'ha centrat en els motius que obliguen als treballadors del comú a mantenir sempre activat el GPS del mòbil de feina. "La raó no és altra que la protecció de dades; en cas de pèrdua del mòbil, les dades només es poden destruir si el GPS del dispositiu està activat", ha detallat el cònsol.

Finalment, s'ha volgut saber quan s'emprendrien accions per disminuir els nivells de brutícia i arreglar el deteriorament de zones com el parc infantil del Prat del Senzill o la Cala Laurediana. En aquest sentit, el cònsol major del comú de Sant Julià de Lòria ha contestat que fa dies que s'ha començat a treballar en aquesta línia. "Crec que aquesta reclamació no és justa pels treballadors del servei d'Higiene; a més, quan vostès van publicar aquesta queixa a les xarxes socials, s'acabava de passar per una setmana de molt vent i molta pluja, de manera que era lògic que els carrers estiguessin plens de fulles", ha declarat Majoral en resposta a l'oposició, afegint que "relatiu a la cala, és evident que les activitats allà, durant l'hivern, són nul·les".