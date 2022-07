Sant Julià torna a convocar el concurs per remodelar el parc infantil de Prat Gran

Sant JuliàEl comú de Sant Julià de Lòria tornarà a convocar un concurs per a la remodelació del parc infantil de la zona del Prat Gran. Malgrat que en la primera convocatòria hi va haver una oferta guanyadora, la corporació laurediana ha decidit desestimar-la tenint en compte el pressupost excessivament elevat presentat per l'empresa. La idea, doncs, és tornar a fer pública la convocatòria tot i que a hores d'ara no hi ha terminis establerts.

L'actuació prevista consisteix a aprofitar el terreny natural de la zona per integrar-hi algun tobogan, distribuir de manera més eficient l'espai, refer el terra i substituir els ginys actuals, que amb el pas del temps s'han anat fent malbé, per altres de nous. A falta de terminis, el comú té la voluntat ferma de remodelar el parc perquè es tracta d'un punt lúdic important per a la canalla del poble.