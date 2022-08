Sant Julià tornarà a convocar el concurs pel bus a la demanda i s'abaratirà el cost

Sant JuliàEl comú de Sant Julià de Lòria té previst tornar a convocar el concurs pel servei de transport públic parroquial a la demanda després que la darrera convocatòria hagi quedat deserta per l'elevat cost de les ofertes presentades. La cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha reconegut que "havíem fet un plec molt exigent per a les empreses", ja que, entre d'altres, es demanava que el vehicle fos elèctric" i això els hi suposava una inversió important per a un bus molt específic". Ara, per tant, s'ha decidit "baixar el nivell d'exigència" pel que fa a les característiques del bus i prioritzar el servei.

Des de la corporació ja s'ha fet la comunicació escaient a les empreses que es van presentar en el darrer concurs, les quals hauran d'elaborar un nou pressupost que s'haurà d'entregar al comú en un sobre lacrat com a màxim fins a les 13 hores del 17 d'agost. L'endemà, a les 9 hores, es farà l'obertura de les propostes i es decidirà a qui s'adjudica el servei. "Entenem que amb això s'adaptaran més els pressupostos. Veient el que tenim ara, no era lògic que l'import pugés gairebé el doble del pressupostat", ha manifestat.

Amb aquest nou servei, la idea del comú no és substituir el Quart Bus, sinó poder abastar més territori de la parròquia i optimitzar els recorreguts, ja que sovint la línia no tenia suficient demanda de passatgers. Així doncs, el Quart Bus continuarà fent la seva ruta habitual però l'ampliarà en cas que hi hagi demanda a la zona d'Aixirivall. Mentrestant, el nou servei permetrà donar cobertura sempre que es demani a Nagol i Certers, dues poblacions "que han crescut i que estan creixent exponencialment". La idea, doncs, és "intentar rendibilitzar al màxim els recursos econòmics i humans".

La voluntat del comú lauredià és començar amb el bus a la demanda de cara a aquest setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar. Per tal de sol·licitar-lo, els passatgers ho hauran de fer a través d'una aplicació mòbil, però també es podrà demanar per telèfon mòbil, donant cobertura així a aquelles persones d'edat avançada que no estan habituades a les noves tecnologies.