Tancament de les piscines d'Escaldes fins l'11 de setembre

Escaldes-EngordanyLes instal·lacions del gimnàs i les piscines comunals d’Escaldes-Engordany romandran tancades per manteniment des del dissabte 27 d’agost i fins al diumenge 11 de setembre. Durant el període de tancament, els equips d'operaris duran a terme accions preventives per garantir les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. També faran tasques de neteja, manteniment i algunes millores en diferents espais com ara la piscina, la recepció, les sales i la façana, informen des del comú.

Mentre duri l’aturada, els abonats podran utilitzar les instal·lacions dels centres esportius de Sant Julià de Lòria, Encamp, Canillo i Ordino per continuar gaudint del servei de piscina i gimnàs. Això és possible gràcies a l’acord de col·laboració que hi ha entre els centres esportius comunals del país. Els usuaris que vulguin beneficiar-se d’aquesta col·laboració hauran de trucar al centre esportiu al qual vulguin accedir.