'Tornem a encendre les estrelles' guanya el pressupost participatiu d'Ordino per reduir l'impacte lumínic

Ordino'Tornem a encendre les estrelles' és el nom del projecte guanyador del segon pressupost participatiu d'Ordino. L'objectiu d'aquesta proposta és reduir l'impacte lumínic de la parròquia durant la nit, tal com han explicat la cònsol menor, Eva Choy, i el guanyador del pressupost participatiu, Jérôme Brousset, aquest dimecres en una roda de premsa. Brousset ha expressat que la idea va néixer en veure que cada cop tot estava molt més il·luminat durant la nit. "Cada cop hi ha més llums blanques i es té tendència a il·luminar massa", ha comentat, afegint que els leds han ajudat a baixar el consum, però per contra, han portat a una major il·luminació. "Això és dolent a nivell de fauna, és inútil i potser hauríem de plantejar-nos de disminuir aquesta il·luminació", ha indicat.

Per la seva banda, Choy ha manifestat que es tracta d'una proposta que té un estalvi energètic i que a banda, ajudarà a poder gaudir més de la nit. "Ens satisfà molt que aquesta sigui la proposta guanyadora perquè permet reduir la contaminació lumínica, a banda que és un projecte compromès amb la sostenibilitat, amb el medi ambient i amb la qualitat de vida dels ciutadans", ha dit. De fet, la cònsol menor ha remarcat que el projecte també va alineant amb un dels ODS que la corporació té dins el pla de sostenibilitat, el qual té per objectiu augmentar l'eficiència energètica i reduir l'impacte ambiental associat a l'impacte energètic.

Un cop decidida la proposta guanyadora, la corporació analitzarà i estudiarà com implementar-la, ja sigui amb sensors de moviment, temporitzadors o reduint la intensitat dels llums leds. La voluntat del comú, segons ha manifestat Choy, és poder començar a aplicar el projecte com més aviat millor durant aquest 2022. Cal recordar, que enguany Ordino destinava 50.000 euros al pressupost participatiu i consideren que el projecte guanyador necessitarà la totalitat del pressupost. De fet, Choy ha expressat que amb aquesta quantitat no creuen que puguin arribar a la totalitat de la parròquia.

La participació ciutadana en aquesta segona edició del pressupost participatiu ha estat superior a la primera amb un total de 346 vots vàlids, respecte als 291 que hi va haver en l'altra ocasió. En total es van presentar 20 propostes i 7 van ser seleccionades per la fase final de votació que es va allargar fins al 21 de juliol. La proposta guanyadora va rebre un total de 85 vots i en segona posició amb 70 vots ha quedat 'Preservem l'ecosistema', un projecte que pretenia instal·lar plantes mel·líferes a l'enjardinament públic. Empatades en tercera posició amb 50 vots hi ha la proposta de fer un gimnàs verd i de posar il·luminació als passos de vianants. Vist l'elevat nombre de vots d'aquestes propostes, Choy ha comentat que miraran de cara l'any vinent poder destinar una partida pressupostària a aquests projectes.