Bon dia gent, penjo aquest vídeo que m’han enviat, com queixa o denuncia de l’estat en que va quedar l’església del poble després d’un concert, crec que m’ha dit això, tothom pot penjar escrits, fotos o vídeos que cregui convenient denunciant un fet per millorar una situació, sempre respectant, no insultant ni donar noms, no cal que m’ho enviï a mi per fero, veien el vídeo sembla com si hagués pasat els Rollings Stones i tota la seva fanfarria, no oblideu que lo que uns embrutant altres o han de netejar, paseu un bon disabte, salut!