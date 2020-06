L'ajuntament de la Seu aprova els ajuts en suport a famílies i empreses per la crisi de la Covid-19

L' ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat en el ple d'aquest dilluns al vespre la consignació pressupostària de totes les ajudes en suport a famílies i empreses, així com les bases reguladores dels ajuts per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social arran de la crisi de la Covid-19. També ha aprovat les bases reguladores de les subvencions dels ajuts per a persones en situació d'atur o ERTOs i per revitalitzar el consum local afectat també per la crisi del coronavirus.

La consignació pressupostària i les bases dels ajuts en suport a famílies i empreses afectats per la pandèmia de la Covid-19 han estat aprovades per catorze vots a favor (Junts per la Seu, ERC i Compromís per la Seu) i dues abstencions (CUP), mentre que les bases dels ajuts per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social han estat aprovades per unanimitat de tots els grups municipals.

Cal recordar que ja el mes de maig l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, el vicealcalde, Francesc Viaplana, i el portaveu del grup municipal de Compromís per la Seu, Òscar Ordeig, van presentar de manera conjunta un pacte de ciutat amb un seguit de mesures econòmiques per valor de prop d'1,1 milions d'euros, que s'estructuren en dos grans eixos: suport a les famílies urgellenques i suport a les empreses, autònoms i activitats.

De moment ja s'ha obert el període de presentació de l'ajut a autònoms, comerços i empreses de la Seu d'Urgell que hagin hagut de cessar l'activitat a conseqüència de la Covid-19, que serà del 15 al 25 de juny. D'altra banda, les sol·licituds adreçades a autònoms, comerços i empreses de la Seu que no han cessat la seva activitat econòmica podran presentar-les de l'1 al 10 de juliol. La resta d'ajuts ja aprovats inicien ara els tràmits administratius per poder ser convocats com més aviat millor.