La Seu intensificarà les mesures de seguretat sanitària per accedir a l’edifici consistorial

L’ajuntament de la Seu d’Urgell incrementarà les mesures de seguretat sanitària per accedir a l’edifici consistorial. L’objectiu és evitar la propagació de la Covid-19 en la fase 2 de la desescalada, que està previst que a l’Alt Pirineu i Aran comenci el pròxim dilluns 25 de maig, i que comportarà la reobertura d’alguns serveis fins ara tancats i més mobilitat ciutadana.

En aquest sentit, la regidora d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament urgellenc, Carme Espuga, ha explicat que “pensant en la progressiva desescalada i reobertura dels serveis municipals d’atenció als ciutadans, s’estan preparant les diferents accions a dur a terme per assegurar aquesta atenció amb el màxim de garanties sanitàries”.

Així, s’habilitarà un únic accés a l’edifici, vigilat per un conserge, on es farà el control de temperatura als ciutadans que vulguin entrar i es controlarà que tothom porti mascareta i es desinfecti les mans. A dins, s’establirà l’obligatorietat de mantenir una distància de dos metres entre tota la gent que hi hagi a les dependències municipals, siguin treballadors o ciutadans.

Tot i que s’intentarà atendre totes les demandes de forma telemàtica, s’habilitarà una sala a la planta baixa per fer possibles reunions o consultes que només es puguin fer de forma presencial. L’espai es desinfectarà amb molta freqüència i, d’aquesta manera, s’evitarà que els ciutadans hagin d’accedir a altres espais del consistori, minimitzant així els contactes. Per tal d’anar presencialment a l’ajuntament caldrà sol·licitar cita prèvia, una acció que es podrà fer a partir d’aquest pròxim divendres.

Des de l’ajuntament també han explicat que estan estudiant “ models innovadors d’atenció ciutadana, com ara la videoconferència, sempre que es pugui garantir la seguretat de les transaccions”. En aquest sentit, Espuga ha apuntat que “aquesta crisi és també una oportunitat, ja que ens ha demostrat que el món digital ens pot ajudar també en l’administració. La Covid-19 només ha accelerat un canvi que ja teníem pendent de fer cap a l’era digital”.

Des que es va decretar l’estat d’alarma a Espanya, els treballadors i treballadores municipals han seguit treballant de forma telemàtica, mentre que les urgències que han sorgit s’han resolt de manera presencial. Així, des del 16 de març fins aquest dilluns, l’ajuntament ha atès un total de 2.117 trucades i ha tramitat 1.205 sol·licituds al registre d’entrada.