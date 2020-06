Alcaldes del Pirineu i associacions de tot Catalunya reclamen l'ajornament de l'Agència de la Natura

Una cinquantena de persones, entre alcaldes de l'Alt Pirineu -majoritàriament d'ERC- i entitats privades de tot Catalunya han participat aquest dimecres al migdia en la lectura d'un manifest al port del Cantó (a cavall entre el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell) per reclamar l'ajornament de l'Agència de la Natura. El Consell d'Alcaldes del Sobirà, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals (Boscat) i l'ajuntament de Bellver de Cerdanya han impulsat aquest manifest, que denuncia "la falta d'informació, transparència i participació" i el "foment de la creació d'estructures administratives opaques". Els signants, un centenar d'ajuntaments, entitats i empreses del sector forestal, manifesten que l'agència augmenta "els desequilibris entre zones de Catalunya i afavoreix el despoblament rural".



Així doncs, la finalitat del manifest és la demanda de l'ajornament de l'aprovació d'aquesta Llei fins que no sigui consensuada amb els ens locals i els propietaris de terrenys afectats. Es demana que l'agència tingui una representació no inferior al 50% del món local, propietaris forestals i òrgans rectors dels espais naturals. El manifest, que han llegit una representació d'alcaldes i entitats, fa una crida a tots els grups polítics, ajuntaments, consells comarcals i la resta d'ens locals del Pirineu i Prepirineu perquè s'adhereixin a les reivindicacions.

Així mateix també demana que no s'incrementi la burocratització de la gestió mediambiental, amb l'increment de la despesa que això suposa, i que s'augmentin de forma important les dotacions econòmiques destinades en el pressupost de la Generalitat a la gestió dels boscos i dels espais naturals que van a càrrec dels ens locals i els propietaris forestals.

El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i un dels principals impulsors del manifest i la demanda de l'ajornament de la llei, Carles Isús, ha reivindicat "la necessitat de trencar les dinàmiques de no tenir en compte l'opinió del territori a l'hora de legislar en matèries que l'afecten de manera directa". També ha apuntat que no estan "en contra de la Llei" però sí que ha demanat " més informació i consens tan amplis com sigui possible davant la presa de decisions".

Per la seva banda, el president de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya (BOSCAT), Just Serra, ha mostrat el seu " rebuig total" a la Llei i ha dit que el sector se sent "agredit". També ha lamentat que des de fora els hagin de dir com "han de gestionar el territori".

El president del Consorci Forestal de Catalunya, Rosendo Castelló, també ha mostrat el "rebuig" a l'Agència "amb els paràmetres que està plantejada". Castelló ha dit que hauria d'estar "gestionada i controlada" per la gent del territori i ha afegit que hi troba a faltar l'abordatge de temes com el canvi climàtic. Castelló ha defensat la biodiversitat en l'àmbit forestal i ha sentenciat que "no està tan malament com es diu".

Des de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Ignasi Sans, ha exposat que amb la creació d'aquesta agència es "dupliquen els tràmits" i apareix una nova "autoritat ambiental". A les empreses aquests fets els crea "inseguretat jurídica", segons Serra, que ha afegit que li agradaria conèixer les diferències entre la futura Agència i Medi Natural.

La presidenta de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), Roser Bombardó, ha demanat formar part de l'Agència si s'acaba creant i ha dit que tenen la sensació que serà un organisme "apartat i allunyat" del territori i amb una " visió urbanocèntrica" de la que volen defugir.

Per la seva banda, alcaldes com el de Soriguera, Josep Ramon Fontdevila, i el de Talarn, Àlex Garcia, s'han expressat en la mateixa línia i han demanat informació i que no es tramiti la Llei d'esquena al territori. Tots coincideixen en el fet que se'ls tingui en compte a l'hora de decidir. Entre la cinquantena d'alcaldes i regidors que s'han congregat al port del Cantó hi havia alcaldes de totes les comarques del Pirineu. Molts d'altres de comarques centrals que també han signat el manifest no s'han pogut desplaçar fins aquest punt en haver de fer un canvi de regió sanitària per arribar-hi.

La majoria dels càrrecs electes que han participat en la lectura del manifest són d'ERC, inclosa la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran i alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Rosa Amorós. Un total de quatre consells comarcals, gairebé 50 ajuntaments i EMD, a més d'organitzacions empresarials i sectors econòmics, col·legis professionals, associacions de defensa forestal i el sector agrari, s'han adherit al manifest per reafirmar l'oposició a la creació de l'Agència.