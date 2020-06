L’Alt Pirineu i l’Aran donen la benvinguda a l’Ara Pirineus

El naixement de l’Ara Pirineus ha estat celebrat per diverses personalitats i actors de l’àmbit polític, social i cultural de l’Alt Pirineu i Aran. Aquests són els missatges que han volgut transmetre el dia de la seva arrencada.

Maria Barbal, escriptora pallaresa

M'alegra la notícia d'un diari digital de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Benvingut! És un magnífic moment per augmentar la informació ràpida i de qualitat, per donar més visibilitat als habitants d'aquesta part de la terra ferma. Els meus millors auguris per aquest naixement i que puguem celebrar-ne molts aniversaris.

Francés Boya, síndic d’Aran

Ei un gòi acuélher un nau miei de comunicacion que mos ajude a divulgar era realitat des territòris de montanha deth Pirenèu e Aran, en tot auer en compde era nòsta identitat, cultura e lengua. Es mens melhors desirs en aguesta naua aventura!

Mireia Boya, exdiputada i activista social aranesa

Era arribada d’un nau jornau que parle deth Pirenèu e dera sua gent tostemp ei ua bona notícia. Parlar mès de nosati, dempús deth nòste païsatge, dempús deth dia a dia des nòstes vals, entà poder-mos conéisher melhor, entà reivindicar era identitat compartida qu'auem. Qu’er Ara Pirenèus servisque entà qu'era nòsta mau nomentada periferia venguen centre informatiu. Benvengudi! / L'arribada d'un nou diari que parli del Pirineu i la seva gent sempre és una bona notícia. Parlar més de nosaltres, des del nostre paisatge, des del dia a dia de les nostres valls, per poder-nos conèixer millor, per reivindicar la identitat compartida que tenim. Que l'Ara Pirineus serveixi perquè la nostra mal anomenada perifèria esdevinguin centre informatiu. Benvinguts!

Maria Pilar Cases, alcaldessa de Tremp

Celebro molt que el diari ARA comenci el projecte Ara Pirineus. Si volem un país cohesionat, un país on tothom tingui les mateixes oportunitats és important que coneguem els racons de Catalunya. L'Alt Pirineu i Aran continua sent un gran desconegut per molts catalans i catalanes. Per tant que l'ARA hi dediqui unes planes és una bona manera d'ensenyar el que som i tot el que tenim.

Isidre Domenjó, president de l'Associació Llibre del Pirineu

Ens sentim molt complaguts de donar la benvinguda a l'Ara Pirineus com a eina de comunicació d'un territori extens, de població escassa i dispersa que tanmateix vol expressar els seus anhels i inquietuds i necessita sentir-se escoltada. De ben segur que el mitjà digital que ara neix tindrà un rol rellevant en aquest Pirineu ple d'oportunitats. Compteu amb la gent del món del llibre com a fidels companys de viatge.

Jordi Fàbrega, alcalde de la Seu d'Urgell

El naixement de l'Ara Pirineus és una excel·lent notícia que, en aquest temps incerts de crisi sanitària, social i econòmica, ens regala un bri d'esperança en el futur del nostre territori i del nostre país. Una societat culta i madura necessita uns mitjans independents que ens raonin la realitat i ens l'expliquin amb l'autocrítica imprescindible per avançar. I si aquest mitjà se centra en el nostre territori, en el Pirineu, sovint oblidat, el regal és encara major. Necessitem creure en el nostre territori, el Pirineu té una potencialitat i un futur engrescador si som capaços d'explotar les nostres fortaleses i superar les nostres debilitats. Per això és fonamental una finestra al món amb una visió territorial i social transversal i compartida. Crec que el repte principal del nostre territori passa per situar el Pirineu al món i, sense dubte, això també passa amb mitjans forts i rigorosos que sumin amb ciutadans, societat civil i institucions per aconseguir-ho. Benvinguts, bona feina i enhorabona!

Kilian Jornet, esportista cerdà

Em considero per sobre de tot pirinenc, i per això crec que és important tenir més mitjans que parlin sobre la realitat i el que passa al territori. És per això que aquesta iniciativa de l'Ara és una gran notícia per a tots els pirinencs i pirinenques

Raimon Monterde, alcalde de Sort

En moments d'incertesa com els que vivim actualment, sempre és ben rebut i esperançador veure néixer un mitjà que parli del que fem i del que som, que exporti, més enllà dels Pirineus i d'una manera crítica i contemporània, les veus, i perquè no dir-ho, els crits, del nostre territori. Espero que el viatge sigui llarg i pròsper

Artur Peguera, periodista ribagorçà

Amb els temps que corren, embarcar-se en un projecte com l'Ara Pirineus, només pot ser fruit de la vocació periodística, la voluntat de servei públic i, per què no dir-ho, una bona dosi de bogeria, romanticisme i enamorament de la terra. De tot això en va sobrat l'equip que, des d'ara mateix, desafia les amenaces de l'economia i la falta de rigor que envaeix el periodisme, per intentar omplir l'immens forat d'atenció informativa que, tradicionalment, ha patit el territori de l'Alt Pirineu i l'Aran. Com a pontarrí, abraço l'esperança que arriba de la mà d'aquest nou mitjà de comunicació, al qual desitjo bona feina i llarga vida.

Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà

Des d'aquest mes de juny tindrem un nou mitjà de comunicació digital sobre les nostres comarques, l'Ara Pirineus. Parlarà sobre les sis comarques de l'Alt Pirineu i Aran: la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. I ho farà sota la marca del diari Ara, un dels mitjans de referència del nostre país.Felicitats per aquesta iniciativa i, sobretot, per la valentia de tirar endavant aquest projecte en un moment difícil. Més que mai, ens cal la premsa local i els mitjans de comunicació de qualitat i de proximitat. D'aquesta manera, Puigcerdà i la Cerdanya seran més presents a les xarxes, i tothom podrà estar al dia del que passa als nostres pobles i comarques. Gràcies diari Ara i gràcies Guillem Lluch per acceptar, una vegada més, el repte d'informar sobre el nostre territori.

Juan Antonio Serrano, alcalde de Vielha e Mijaran

Vull donar la benvinguda a l'Ara Pirineus en el món de la premsa digital, desitjant que compleixin amb la missió d'apropar aquest ample territori, convertint-lo en un referent mediàtic. Disposem de grans atractius que fa que siguem al centre comunicatiu durant bona part de l'any, i tota ajuda per part de la premsa serà ben rebuda. Entre tots ens en sortirem per donar a conèixer els Pirineus i, en el nostre cas, Vielha e Mijaran i la Val d'Aran com a referents de muntanya. Benvinguts!