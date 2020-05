L’Alt Pirineu i Aran assoleix un mes seguit sense morts per coronavirus

L’ Alt Pirineu i Aran ha encadenat un mes seguit sense cap nou mort per coronavirus. Segons les dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la darrera defunció es va notificar el 18 d’abril. Aleshores es va assolir la xifra de 30 persones mortes des de l’inici de la pandèmia i, des d’aquell dia, aquest nombre no s’ha incrementat.



D’aquestes defuncions, vint-i-una s’han produït en centres hospitalaris, quatre en residències sociosanitàries, dos en domicilis i tres més en indrets no classificats. Per edat, dotze defuncions s’han produït en la franja d’entre 80 i 89 anys, deu en la franja de 70 a 79, quatre entre la ciutadania de més de 90 anys, tres en la franja de 60 a 69 anys i un en la de 50 a 59 anys.



El que sí que segueixen creixent són els casos positius i els sospitosos. Així, amb les dades d’aquest dilluns, a l’Alt Pirineu i Aran hi havia 372 casos confirmats, un més que diumenge i dos més que dissabte. Agafant una mica més de perspectiva, el 4 de maig n’hi havia 351.



Pel que fa als casos sospitosos, aquest dilluns se n’havien acumulat 2.085, mentre que un dia abans la xifra era de 2.068 i dos dies abans era de 1.924. Agafant també la referència del 4 de maig, aquell dia l’acumulat era de 1.213.