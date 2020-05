L’Alt Pirineu i Aran encadena 20 dies sense noves defuncions per coronavirus

Si avui no es confirma cap nova defunció, l’Alt Pirineu i Aran encadenarà 20 dies seguits sense registrar cap mort per coronavirus. Segons les dades facilitades diàriament per la conselleria de Salut, l’última defunció en aquesta regió sanitària es va comunicar el 17 d’abril, amb les dades d’aquelles darreres 24 hores. Aleshores es va assolir la xifra de 30 persones mortes des de l’inici de la pandèmia i, des d’aquell dia, aquest nombre no s’ha incrementat. D’aquestes defuncions, 21 s’han produït en centres hospitalaris, 4 en residències sociosanitàries, 2 en domicilis i 3 més en indrets no classificats.

Una altra xifra que tampoc no ha pujat, en aquest cas en els dos darrers dies, és la de nous contagiats confirmats. Així, a la regió sanitària pirinenca des d’aquest dilluns 4 de maig hi ha 351 positius confirmats. Cal dir que abans de dilluns, feia tres dies que la xifra s’havia estabilitzat en 348.

El que sí que segueix creixent diàriament, i de forma força destacada, és el nombre de casos sospitosos determinats per professionals facultatius. Així, si el 17 d’abril n’hi havia 547, aquest dimarts 5 de maig la xifra s’havia més que duplicat i s’enfilava fins als 1.213