L’Alt Pirineu i Aran passarà a la fase 2 de la desescalada aquest dilluns

El Ministeri de Sanitat espanyol ha acceptat la proposta feta per la Generalitat, de manera que l’ Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre passaran a la fase 2 de la desescalada aquest pròxim dilluns 25 de maig. Així ho ha confirmat el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, en una compareixença celebrada aquest divendres al migdia.



D’altra banda, i tal com havia demanat també la Generalitat, la ciutat de Barcelona i les Àrees Metropolitanes nord i sud avançaran a la fase 1. Recordem que el ministeri ja va autoritzar que la setmana passada passessin a aquesta fase les regions sanitàries de Lleida, Girona, la Catalunya Central, l’Alt Penedès i el Garraf.



Illa ha recordat que la decisió s’ha pres seguint els criteris de seguretat establerts des del principi de la desescalada, que tenen en compte aspectes com el nombre de llits d’UCI disponibles, la capacitat de transmissió, la gravetat del virus i la possibilitat de respondre correctament a un rebrot en cada territori.

Què es pot fer a la fase 2

La fase 2 elimina les franges horàries de sortida, excepte per als col·lectius vulnerables, on s’inclouen les persones grans. Les reunions –a l’exterior i dins de domicilis- s’amplien a fins a 15 persones i també es permeten fer casaments amb un màxim de 100 persones a l’aire lliure i 50 a l’interior. Els enterraments, mentrestant, podran aplegar fins a 25 persones. L’aforament dels restaurants se situa en el 40% i els cinemes i teatres poden obrir amb un terç de les butaques. Es permetran espectacles de fins a 400 persones en recintes oberts i de fins a 50 en recintes tancats, sempre mantenint les distàncies i mesures d’higiene. També es permet visitar monuments i sales d’exposicions, però les discoteques i pubs encara no podran obrir. L’aforament dels llocs de culte, mentrestant, podrà ser del 50%, superant el terç de l’etapa anterior.

Les piscines recreatives poden obrir amb un terç de l'aforament, però no es podrà accedir a les dutxes dels vestidors i s'haurà de garantir sempre la distància de seguretat. A més, els espais que tinguin un contacte freqüent amb les mans d'usuaris –com poms de porta o baranes- s'hauran de desinfectar tres vegades al dia com a mínim.

També es limita a un terç de l'aforament les zones comunes d' hotels i establiments turístics i es permetrà celebrar congressos, trobades, reunions de negocis i conferències –promoguts per entitats públiques o privades- de fins a 50 persones en pavellons o sales de conferències. Pel que fa a centres comercials, hi podrà haver només un aforament del 40% dins de l'establiment i d'un 30% als espais comuns, on només es podrà transitar i no s'hi podrà estar quiet.

En el cas d' esportistes professionals, la fase 2 permet reprendre les lligues professionals "sempre que l'evolució de la pandèmia ho permeti". Això sí, la competició serà a porta tancada i sense públic. A més, es permetrà "l'entrenament total" amb fins a catorze esportistes. Pel que fa a les residències, en la segona fase es permeten visites “preferentment” en supòsits excepcionals que fan referència “al final de la vida” o per “alleujaments per descompensació neurocognitiva del resident”.